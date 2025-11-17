बारामतीत रंगणार तिरंगी लढत
बारामती, ता. १७ : नगरपरिषदेच्या निवडणुकीसाठी बारामतीत अजित पवार यांची राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, भाजप पुरस्कृत आघाडी, तसेच राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्ष, अशी तिहेरी लढत होणार, हे स्पष्ट झाले.
उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या अखेरच्या दिवशी सोमवारी (ता. १७) सर्वच पक्षांच्या इच्छुकांनी शेवटच्या क्षणी गर्दी केल्याने नगरपरिषद कार्यालयात मोठी गर्दी उसळली होती. तीन वाजता दरवाजे बंद करून आतमध्ये असलेल्या उमेदवारांचे अर्ज भरून घेण्यात आले. नगराध्यक्षपदासाठी अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीकडून बारामती बँकेचे अध्यक्ष सचिन सदाशिव सातव यांचा अर्ज दाखल करण्यात आला असून, भाजप पुरस्कृत आघाडीकडून गोविंद देवकाते यांचा नगराध्यक्षपदासाठी अर्ज दाखल झाला आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाकडून नगराध्यक्षपदाचे नाव एक- दोन दिवसांत जाहीर केले जाईल, अशी माहिती युगेंद्र पवार यांनी दिली. बहुजन समाज पक्षाकडून काळूराम चौधरी यांनी नगराध्यक्षपदाचा अर्ज दाखल केलेला आहे.
दरम्यान, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या वतीने मित्रपक्षांसह निवडणूक लढविण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती युगेंद्र पवार यांनी दिली. ते म्हणाले, ‘‘शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष, कॉंग्रेस, वंचित बहुजन विकास आघाडी यांच्यासह काही अपक्ष उमेदवार सोबत आलेले आहेत. नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवाराबाबत, तसेच प्रचाराच्या मुद्यांबाबत आम्ही काही दिवसात माहिती देणार आहे. यंदा युवकांना अधिक संधी देण्याचा प्रयत्न केला आहे. नवीन चेहऱ्यांना नगरपरिषदेत काम करण्याची संधी देण्यासाठी हे पाऊल उचलले आहे.’’
भाजपचे अविनाश मोटे व गोविंद देवकाते यांनीही भाजप तीस जागांवर, राष्ट्रीय समाज पक्ष चार जागांवर, तर इतर ठिकाणी अपक्षांना पाठिंबा देत पूर्ण ४१ जागांवर निवडणूक लढविणार असल्याची माहिती दिली. भाजपने अत्यंत गोपनीय पद्धतीने मोट बांधून शेवटच्या दिवशी अर्ज दाखल करत महायुती असली तरी बारामतीत राष्ट्रवादीविरूद्ध दंड थोपटले आहेत.
शेवटच्या क्षणापर्यंत
नावे गोपनीय
बारामतीत शेवटच्या क्षणापर्यंत नावे गोपनीय ठेवत विरोधकांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न दोन्ही राष्ट्रवादी व भाजपकडून केला गेला. अनेक इच्छुकांना अगदी शेवटच्या क्षणी फोन आले व त्यांनी आपले उमेदवारी अर्ज दाखल केले. अनेकांची यात मोठी धावपळ झाल्याचे पाहायला मिळाले. दोन्ही राष्ट्रवादीत युती होणार अशी चर्चा होत होती, प्रत्यक्षात दोन्ही राष्ट्रवादी पुन्हा एकमेकांसमोर उभ्या ठाकल्या आहेत.
अजित पवार यांचे
बेरजेचे राजकारण
दुसरीकडे अजित पवार यांनी मागील निवडणुकीत अपक्ष म्हणून विजयी झालेल्या सुनील सस्ते, विष्णूपंत चौधर व जयसिंग देशमुख या तिघांनाही राष्ट्रवादीकडून उमेदवारी देत बेरजेचे राजकारण करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
