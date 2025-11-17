नव्या- जुन्यांचा साधला मेळ
बारामती, ता. १७ : नगरपरिषदेच्या निवडणुकीसाठी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या उमेदवारांची निवड करताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नव्या जुन्यांचा मेळ घालण्याचा प्रयत्न केला आहे. परंपरागत विरोधकांचा विरोध संपविण्याचाही प्रयत्न करत बेरजेचे राजकारण करण्यासाठी दोन पावले मागे सरकण्याचाही निर्णय त्यांनी घेतला आहे.
या यादीमध्ये परंपरागत विरोधक असलेल्या सुनील सस्ते यांना राष्ट्रवादीतून तिकीट देण्याचा निर्णय अजित पवार यांनी घेतला आहे. विष्णूपंत चौधर व जयसिंग देशमुख यांचाही विरोध निवडणुकीनंतर मावळला होता. त्या पार्श्वभूमीवर त्यांनाही संधी मिळाली आहे. काही नव्या चेह-यांना संधी देत काही वजनदार कुटुंबात नवीन चेहरे त्यांनी दिले आहेत. माजी नगराध्यक्ष सुनील पोटे यांच्या भगिनी मंगला किर्वे यांना, तर ज्येष्ठ नगरसेवक किरण गुजर यांचे बंधू जितेंद्र गुजर यांना संधी मिळाली आहे.
राष्ट्रवादीचे माजी नगरसेवक असलेल्या सचिन सातव, जय पाटील, अभिजित जाधव, अमर धुमाळ, संजय संघवी, सविता जाधव, बिरजू मांढरे, नवनाथ बल्लाळ यांना पुन्हा संधी मिळाली आहे.
राष्ट्रवादीची उमेदवार यादी : प्रभाग १ : मनीषा समीर चव्हाण, अविनाश निकाळजे, प्रभाग २ : जय पाटील, अनुप्रिता डांगे, प्रभाग ३ : प्रवीण दत्तू माने, रुपाली नवनाथ मलगुंडे, प्रभाग ४ : विष्णुपंत चौधर, संपदा चौधर, प्रभाग ५ : किशोर अप्पासाहेब मासाळ, ऋतुजा प्रताप पागळे, प्रभाग ६ : अभिजीत जाधव, धनश्री अविनाश बांदल, प्रभाग ७ : प्रसाद खारतुडे, भारती विश्वास शेळके, प्रभाग ८ : अमर धुमाळ, श्वेता योगेश नाळे, प्रभाग ९ : विशाल भानुदास हिंगणे, पूनम ज्योतीबा चव्हाण, प्रभाग १० : जयसिंग देशमुख, अनिता गायकवाड, प्रभाग ११ : संजय संघवी, सविता जाधव, प्रभाग१२ : अभिजीत चव्हाण, सारीका अमोल वाघमारे, प्रभाग १३ : बिरजू भाऊसाहेब मांढरे, सुनीता अरविंद बगाडे, प्रभाग १४ : नवनाथ बल्लाळ, स्वाती आप्पा अहिवळे, प्रभाग १५ : जितेंद्र बबनराव गुजर, मंगला जयप्रकाश किर्वे, प्रभाग १६ : मंगल शिवाजीराव जगताप, गोरख पारसे, प्रभाग १७ : अल्ताफ सय्यद, शर्मिला शिवाजीराव जगताप, प्रभाग १८ : राजेंद्र सोनवणे, अश्विनी सूरज सातव, प्रभाग १९ : सुनील दादासाहेब सस्ते, प्रतिभा विजय खरात, प्रभाग २० : प्रथमेश प्रवीण गालिंदे, दर्शना विक्रांत तांबे, आफरीन फिरोज बागवान
