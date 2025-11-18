बारामतीत प्रशासनाची दमछाक
बारामती, ता. १८ : नगरपरिषदेच्या निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल केल्यानंतर प्रशासनाला सर्व प्रक्रीया पार पाडण्यासाठी दुसऱ्या दिवशीची पहाट उजाडली. उमेदवारी अर्ज दाखल केल्यानंतर चोवीस तास उलटून गेल्यानंतरही प्रशासनाकडून प्रभागनिहाय उमेदवारांची अंतिम यादी माध्यमांना प्रशासनाने दिलीच नाही. मंगळवारीदेखील कोणत्या प्रभागातून कोण उमेदवार आहेत, याची नेमकी माहिती मिळत नसल्याने गोंधळाचे वातावरण होते.
सर्वच प्रमुख उमेदवारांनी शेवटच्या दिवशी शेवटच्या काही मिनिटात उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याचा निर्णय घेतलेला असल्याने प्रशासनावर कमालीचा ताण आला. नगरपरिषदेतील मुख्याधिकाऱ्यांचे दालन व त्या बाहेरील जागा अपुरी पडल्याने कमालीची गर्दी व धक्काबुक्कीचे वातावरण तयार झाले होते. वेळेवर अर्ज दाखल करण्याच्या अट्टहासापायी अनेक उमेदवारांना वेळेत अर्ज दाखल करताना दमछाक झाली. अर्ज दाखल करण्यासाठी आलेल्या सर्व उमेदवार व सूचकांना आत घेऊन दरवाजा बंद करण्यात आला. त्यानंतरही प्रक्रीया रात्रीपर्यंत सुरु राहिली. अर्ज दाखल केलेल्या उमेदवारांची अंतिम यादी देखील माध्यमांना मंगळवारी (ता. १८) दुपारपर्यंत निवडणूक प्रशासनाने दिलीच नाही. सोमवारी (ता. १७) अर्ज दाखल करण्याचा अंतिम दिनांक व मंगळवारी लगेचच छाननी असल्याने रात्रभर जागरण करून पुन्हा दिवसभर छाननीच्या प्रक्रियेत कर्मचारी व अधिकारी असल्याने अनेकांना याचा त्रास झाला.
