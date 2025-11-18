नगराध्यक्षपदासाठीचे बारामतीत १६ अर्ज वैध
बारामती, ता. १८ : येथील नगरपरिषदेच्या निवडणुकीसाठी मंगळवारी (ता. १८) उमेदवारी अर्जांची छाननी झाली. छाननीनंतर नगराध्यक्षपदासाठी १६ उमेदवारांचे अर्ज वैध ठरले, तर नगरसेवकपदासाठी २४७ पैकी पाच उमेदवारांचे अर्ज अवैध ठरले. २४२ सदस्यांचे अर्ज वैध ठरल्याची माहिती मुख्याधिकारी पंकज भुसे यांनी दिली.
नगराध्यक्षपदासाठी काळूराम चौधरी (बसप), तुषार अल्हाट (स्वराज्य शक्ती सेना), विराज शिंदे (भारतीय प्रजा सुराज्य पक्ष), सचिन सातव (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस), गोविंद देवकाते (भाजप), राजकुमार शहा (शिवसेना ठाकरे), बळवंत बेलदार (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस- शरदचंद्र पवार पक्ष), सुरेंद्र जेवरे (शिवसेना) यांच्यासह अपक्ष उमेदवार अभिजित कांबळे, मोहसीन पठाण, शुभम मोरे, सोनाली कांबळे, संतोष जाधव, शुभम गायकवाड, सविता शिंदे, संजय रणदिवे यांचे उमेदवारी अर्ज वैध ठरले आहेत. आज झालेल्या छाननीच्या वेळेस एकूण सात आक्षेप नोंदविण्यात आले होते, हे सातही आक्षेप फेटाळण्यात आले.
नगराध्यक्षपदासाठी दाखल अर्ज संख्या- १६
नगराध्यक्षपदासाठी पात्र अर्ज संख्या- १६
नगरसेवक पदासाठी दाखल अर्ज संख्या- २४७
अवैध अर्जाची संख्या- ५
एकूण पात्र अर्जाची संख्या- २४२
