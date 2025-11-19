बेकायदा पिस्तूलप्रकरणी बारामतीत तरुणास अटक
बारामती, ता. १९ : शहरात गावठी पिस्तूल बाळगणाऱ्या प्रेम दयानंद कांबळे (वय १९, रा. इंदापूर रोड, बारामती) याच्याविरूद्ध गुन्हा दाखल केला.
पोलिस निरिक्षक श्रीशैल्य चिवडशेट्टी यांच्या सूचनेनुसार गुन्हे प्रकटीकरण विभागाचे पोलिस उपनिरीक्षक सतीश राऊत, पोलिस अंमलदार अभिजित कांबळे, अमीर शेख, रामचंद्र शिंदे, अक्षय सिताप, दत्तात्रेय मदने, सागर जामदार, विशाल शिंदे, गिरीश नेवसे हे गस्त घालत असताना त्यांना संशयितरीत्या फिरणारा प्रेम कांबळे दिसला. त्याच्याकडे चौकशी करून झडती घेतली असता त्याच्याकडे गावठी पिस्तूल व एक जिवंत काडतूस मिळाले. बेकायदा पिस्तूल बाळगल्याप्रकरणी त्याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.
