बारामतीत तापले निवडणुकीचे वातावरण
बारामती, ता. १९ : शहरात नगरपरिषद निवडणुकीची धामधूम बुधवारपासून (ता. १९) सुरु झाली. शहरात प्रचाराचे वातावरण पहिल्याच दिवशी जाणवले. अनेक प्रभागात उमेदवारांनी प्रचाराचे नारळ वाढवून प्रचारास प्रारंभ केला आहे.
बारामती नगरपरिषद ही पुणे जिल्ह्यातील सर्वात मोठी व एकमेव ‘अ’ वर्ग नगरपरिषद असून, सर्वाधिक म्हणजे ४१ नगरसेवकांची संख्या असलेली नगरपरिषद आहे. या निवडणूकीसाठी छाननीनंतर आता प्रचारास उमेदवारांनी सुरवात केली आहे. बारामतीत बुधवारी अनेक प्रभागात ज्यांना संधी मिळाली आहे त्यांनी प्रचार सुरु केला. पदयात्रा व घरोघरी जाऊन मतदारांच्या गाठी भेटी घेण्यावरच उमेदवारांचा भर आहे. काही मोठ्या उपनगरात कॉर्नर सभांचेही आयोजन केले जाणार आहे.
प्रचारपत्रकांसह समाजमाध्यमांद्वारेही प्रचाराला सुरवात झाली आहे. आपापल्या समर्थकांद्वारेही भावी नगरसेवकांसाठी प्रचार सुरु असून मतदारयादीनुसार प्रत्येक मतदारापर्यंत पोहोचून त्याला आवाहन करण्याचा प्रयत्न होत आहे. उमेदवाराचे कुटुंबीय व नातेवाईकही प्रचारात सक्रिय सहभागी होत असून अधिकाधिक मताधिक्य मिळविण्यासाठी रणनीती आखली जात आहे. पक्षीय स्तरावरही प्रचार सभांचे नियोजन सुरु झाले असून अधिकाधिक मतदान कसे होईल याचे नियोजन पहिल्या दिवसापासूनच सुरु झाले आहे.
