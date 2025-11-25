बारामती शहरातील रस्त्यांवर दिशादर्शक फलकांचा अभाव
बारामती, ता. २५ : शहरातील रस्त्यांवर दिशादर्शक फलकांची कमतरता असल्याचे पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे अनेकदा वाहनचालकांकडून वर्दळीच्या रस्त्यावर वाहने आणली जातात.
बारामती शहरामध्ये नीरा, पाटस, इंदापूर, फलटण, भिगवण, सोनगाव या भागातून रस्ते येऊन मिळतात. विविध कामानिमित्त बाहेरगावाहून बारामतीत येणाऱ्या वाहनांची मोठी वर्दळ असते. अनेकदा लोकांना शहराबाहेर पडताना रस्त्यावर दिशादर्शक फलक नसल्याने समजत नाही. त्यामुळे अवजड वाहनेही शहरातील वर्दळीच्या रस्त्यांवर चुकून येतात. परराज्यातील वाहनचालकांनाही अनेकदा बारामतीतून बाहेर पडताना प्रत्येक चौकात लोकांना विचारूनच बाहेर पडावे लागते.
शहराचे गेल्या काही वर्षात मोठ्या प्रमाणात नागरिकरण झालेले असून, या शहरात येणाऱ्या वाहनांची संख्याही लक्षणीय आहे. या वाहनचालकांच्या सोयीसाठी दिशादर्शक फलक जागोजागी लावणे गरजेचे असल्याचे नागरिकांचे मत आहे. बारामती नगरपरिषद, तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सर्वेक्षण करून दिशादर्शक फलकांची जागा निश्चित करून मराठी व इंग्रजी भाषेमध्ये हे फलक लावावेत, अशी वाहनचालकांची मागणी आहे. यामध्ये दिशेसोबतच संबंधित गावांचे अंतर किलोमीटरमध्ये दर्शविल्यास वाहनचालकांना त्याचा उपयोग होऊ शकेल. बाह्यवळण रस्त्यांचा उपयोग वाहनचालकांना होतो, पण अनेकदा त्यांना या रस्त्यांची माहितीच नसते. त्यामुळे बारामतीत प्रवेश करण्याअगोदरच त्या रस्त्यावर दोन तीन ठिकाणी असे दिशादर्शक व बाह्यवळणांची माहिती असलेले फलक लावण्याची गरज आहे.
अनेकदा अवजड वाहनांचा रस्ता चुकल्यास ते वाहन मागे घेऊन वळविणे व पुन्हा दुसऱ्या मार्गावर जाणे यात यातायात होते. फलक लावल्यास त्याचा फायदा वाहनचालकांना होईल.
- किशोर वाघमारे, वाहनचालक, बारामती.