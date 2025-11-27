बारामतीत वाहतूक नियंत्रक दिव्यांची मागणी
बारामती, ता. २७ : शहरातील वाहतुकीचा प्रचंड वाढणारा ताण व रस्ते ओलांडताना नागरिकांना करावी लागणारी कसरत या पार्श्वभूमीवर बारामतीत तातडीने वाहतूक नियंत्रक दिवे बसवावेत, अशी नागरिकांची मागणी आहे.
बारामतीत गेल्या काही वर्षांत वाहनांची संख्या वेगाने वाढली आहे. प्रत्येक घरात दोन दुचाकी व एखादी चारचाकी अशी रचना होऊ लागल्याने शहरातील रस्ते अपुरे पडू लागले आहेत. त्यातच वाहनतळाचा प्रश्न जटिल बनला आहे. अनेक ठिकाणी सातत्याने वाहतूक कोंडी होते. वाहने वेडीवाकडी घुसविल्याने आणखीनच कोंडी वाढते. काही ठिकाणी पोलिस कर्मचारी समन्वय करतात, पण बऱ्याच ठिकाणी कर्मचारी नसल्याने अशा ठिकाणी वाहतूक खोळंबते.
या पार्श्वभूमीवर बारामतीत लवकर वाहतूक नियंत्रक दिवे बसवून त्याचे समन्वय पोलिस विभागाकडे द्यावे, अशी मागणी होत आहे. पूर्वी काही चौकात बसविलेले वाहतूक नियंत्रक दिवे समन्वयाच्या अभावी बंद पडले. मध्यंतरी वाहतूक शाखेचा अभ्यास असलेले पोलिस उपायुक्त मनोज पाटील हेही बारामतीत येऊन गेले, त्यांनी याबाबत काही सूचना केलेल्या आहेत. शास्त्रशुद्ध पद्धतीने जागा निश्चित करून जेथे कोंडी अधिक होते, अशा ठिकाणी वाहनांना सुरळीत वाहतूक करता येईल, अशा ठिकाणी असे दिवे बसविण्याची मागणी होते आहे.
याबाबत बारामतीच्या व्यापाऱ्यांना विश्वासात घेत निर्णय घ्यावा, अशी व्यापाऱ्यांची भूमिका आहे. वाहतूक नियंत्रक दिवे लावल्याने वाहतूक अधिक सुरळीत होईल, कोंडी कमी होईल, अशी नागरिकांची भावना आहे.
