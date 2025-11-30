बारामती नगरपरिषदेची निवडणूक लांबली
बारामती, ता. ३० : नगरपरिषदेची निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार लांबणीवर पडली आहे. नगराध्यक्षांसह इतर सर्व ४१ नगरसेवकांना निवडून देण्यासाठी आता ता. २ ऐवजी २० डिसेंबरला मतदान होणार आहे. याबाबत जिल्हाधिकारी लवकरच सविस्तर माहिती जाहीर करणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
अशी आहे प्रक्रिया...
नव्याने कोणालाही उमेदवारी अर्ज दाखल करता येणार नाही
नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवारासह ‘दोन अ’, ‘आठ ब’, ‘अकरा ब’, ‘तेरा ब’, ‘पंधरा ब’, ‘सतरा ब’ आणि ‘१९ अ’ मधील उमेदवार आता नवीन निवडणूक कार्यक्रमानुसार त्यांची इच्छा असल्यास १० डिसेंबर पर्यंत आपला उमेदवारी अर्ज मागे घेऊ शकतात. उर्वरित प्रभागात काहीही बदल होणार नाही
नगराध्यक्षांसह वरील प्रभागातील उमेदवारांना खर्चाची मुदत वाढवून मिळणार, उर्वरित सदस्यांना मतदानापर्यंत आता खर्च करता येणार नाही
वरील प्रभाग वगळता इतर सर्व सदस्यांना विनाखर्च प्रचार संपण्याच्या कालावधीपर्यंत प्रचार करता येईल
जे आठ नगरसेवक बिनविरोध निवडून आलेले आहेत, त्यांच्यावर कसलाही परिणाम होणार नाही, ते बिनविरोधच नगरसेवक राहणार आहेत. त्यांच्या प्रभागातील मतदार फक्त नगराध्यक्षांनाच मतदान करणार आहेत
नवीन निवडणूक कार्यक्रम
निवडणूक कार्यक्रम जारी होईल : ४ डिसेंबर
उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची मुदत : १० डिसेंबर
अंतिम यादी प्रसिद्धी ११ डिसेंबर
मतदान : २० डिसेंबर
मतमोजणी : २१ डिसेंबर
