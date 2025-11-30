बारामतीत गोवंशाची अवैध वाहतूक; बारामती येथे तिघांवर गुन्हा दाखल
बारामती, ता. ३० : महाराष्ट्र गोवंश वध निबंधन व गोवंश संवर्धन अधिनियम २०१५ तसेच प्राण्यांवर क्रूरता प्रतिबंधक अधिनियम १९६० चे नियम मोडून गोवंशाची अवैध वाहतूक व कत्तलीसाठी नेण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी बारामती शहर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे.
बजरंग दलाचे अध्यक्ष युवराज डाळ व अक्षय देवकाते यांना शनिवारी (ता. २९) चार गायी कत्तलीच्या उद्देशाने सांगोलाच्या दिशेने निघाल्याची माहिती मिळाली. त्यानंतर बारामती शहर पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरिक्षक श्रीशैल्य चिवडशेट्टी यांनी तातडीने हालचाली केल्या व पोलिस कर्मचारी अक्षय सिताप, गिरीश नेवसे, वाहतूक शाखेचे पोलिस निरिक्षक नीलेश माने यांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली.
गुनवडी रस्त्यावर संशयित पिकअपमध्ये चार गायी कोंबून ठेवलेल्या अवस्थेत मिळाल्या. वाहन चालक सलमान इमानदार (रा. कोळविरे, ता. पुरंदर) व सोबतचा क्लिनर चंद्रकांत बरडे (रा. जेजुरी) यांना या चार गायी कत्तलीसाठी पोहोचविण्यासाठी दत्ता पवार यांनी पाठविले होते. याप्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे.