जिल्ह्यात शनिवारी लोकअदालतीचे आयोजन
बारामती, ता. ८ : न्यायालयातील तडजोडीस पात्र प्रलंबित, तसेच दाखलपूर्व प्रकरणे दोन्ही पक्षकारांच्या सहमतीने निकाली काढण्यासाठी शनिवारी (ता. १३) पुणे जिल्ह्यात राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन केले आहे. पक्षकार, अधिवक्ता, नागरिकांनी अधिकाधिक प्रकरणे लोकअदालतीमधे ठेवून तडजोडीचा मार्ग अवलंबावा, असे आवाहन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष जिल्हा व सत्र न्यायाधीश महेंद्र महाजन यांनी केले आहे.
तडजोडीच्या माध्यमातून प्रकरणे समाधानकारकरीतीने निकाली काढण्यासाठी लोकअदालत हे प्रभावी व्यासपीठ ठरले आहे. जिल्हा मुख्यालयासह सर्व तालुका न्यायालयांतही या लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात येणार आहे. या लोकअदालतीत दोन्ही पक्षकारांना आपली बाजू मांडण्याची संधी मिळते आणि परस्पर सहमतीने तडजोड केल्याने प्रकरणे जलदगतीने निकाली निघतात. त्यामुळे अधिकाधिक प्रकरणे लोकअदालतीत ठेवावीत, असे आवाहन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिव जिल्हा न्यायाधीश रेवती देशपांडे यांनी केले आहे. अधिक माहितीकरिता जिल्हा व सत्र न्यायालय, पुणे येथील जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण तसेच बारामती, इंदापूर, दौंड, शिरूर, वडगाव मावळ, खेड-राजगुरुनगर, आंबेगाव- घोडेगाव, जुन्नर, पुरंदर- सासवड आणि भोर येथील तालुका विधी सेवा समिती व दिवाणी फौजदारी न्यायालयांशी संपर्क साधावा, असेही देशपांडे यांनी सांगितले आहे.
या प्रकरणांवर होणार तडजोडीचा प्रयत्न
दिवाणी व तडजोड पात्र फौजदारी प्रकरणे, एन. आय. अॅक्टची प्रकरणे, भूसंपादन प्रकरणे, कौटुंबिक प्रकरणे, मोटार वाहन अपघात दावा प्रकरणे, महावितरणची देयक प्रकरणे, दरखास्त, ग्राहक तक्रार निवारण प्रकरणे, न्यायालयातील प्रलंबित बँक प्रकरणे, टेलिफोन व मोबाईल कंपनी संबंधित प्रकरणे, राष्ट्रीयकृत बँक व पतसंस्था संबंधित प्रकरणे, ग्रामपंचायत, नगरपरिषद व महानगरपालिकांची पाणीपट्टी प्रकरणे, दाखलपूर्व तडजोडीची प्रकरणे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.