बारामतीतील २ उमेदवारांना उच्च न्यायालयाचा दणका

बारामती, ता. १० : येथील अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयाने नगरपरिषद निवडणुकीमध्ये तीन उमेदवारांचे अर्ज स्वीकारण्याचा दिलेला निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द ठरविला आहे. त्यामुळे अर्ज दाखल केलेल्या दोन्ही उमेदवारांचे अर्ज रद्द ठरले आहेत.
वेळेत दाखल होऊनही उमेदवारी अर्ज स्वीकारण्यास निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी मान्यता न दिल्याने या विरोधात सतीश फाळके, अविनाश गायकवाड व अलीअसगर या तिघांनी बारामतीच्या न्यायालयात दाद मागितली होती. बारामतीच्या न्यायालयाने त्यांची याचिका मान्य करत त्यांचे अर्ज दाखल करून घेण्याचे आदेश निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांना दिले होते. त्यानुसार सतीश फाळके व अविनाश गायकवाड यांचे अर्ज दाखल झाले. मात्र, निवडणूक आयोगाने या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत, ‘बारामतीच्या न्यायालयाच्या कार्यकक्षेबाहेरचे हे प्रकरण आहे,’ असे नमूद करत हा निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली होती. बुधवारी (ता. १०) मुंबई उच्च न्यायालयात निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या वतीने ॲड. अभिजीत कुलकर्णी यांनी युक्तिवाद करत न्यायालयाने घेतलेला हा निर्णय त्यांच्या अधिकारकक्षेबाहेरील असल्याचे नमूद केले. न्यायालयानेही ही भूमिका मान्य करत उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रियाच रद्द ठरविली. त्यामुळे दाखल झालेले दोन्ही अर्ज आता रद्द ठरणार आहेत.
दरम्यान, उर्वरित निवडणुकीची प्रक्रीया पूर्वी ठरल्यानुसारच होणार असल्याचे निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी सांगितले. त्यानुसार २० डिसेंबर रोजी बारामती नगरपरिषद निवडणुकीचे मतदान होणार असून, २१ रोजी मतमोजणी होणार आहे.