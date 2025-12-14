बारामतीत राष्ट्रवादी-भाजपचे परस्परांवर आरोप प्रत्यारोप
बारामती, ता. १४ : भाजप युवा मोर्चाच्या वतीने शनिवारी (ता. १३) उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या घरासमोर केलेल्या आंदोलनाचे राजकीय पडसाद बारामतीत उमटले असून महायुतीतील दोन्ही पक्षांनी परस्परांवर आरोप-प्रत्यारोप केल्याने राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे.
भाजपच्या या मोर्चाला प्रत्युत्तर देण्यासाठी राष्ट्रवादीचे तालुकाध्यक्ष संदीप बांदल यांनी पत्रकार परिषद घेत या प्रकाराबद्दल संताप व्यक्त केला. महायुतीच्या सरकारमध्ये दोन्ही घटक पक्ष असताना भाजपच्या युवा मोर्चाच्या पदाधिकाऱ्यांनी प्रसिद्धी मिळविण्यासाठी केलेली ही स्टंटबाजी असल्याचा आरोप संदीप बांदल यांनी केला आहे. महाज्योती (महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था) अंतर्गत विद्यार्थ्यांना देय असलेली १२६ कोटी रुपयांची थकीत अधिछात्रवृत्ती व विद्या वेतन तत्काळ अदा करण्यात यावी, या मागणीसाठी भाजप युवा मोर्चाचे अध्यक्ष वैभव सोलनकर यांच्या नेतृत्वाखाली अजित पवार यांच्या बारामतीतील सहयोग निवासस्थानासमोर आंदोलन केले गेले. अर्थात पोलिसांनी काही मिनिटातच या आंदोलकांना ताब्यात घेतले. तिजोरीच्या चाव्या आमच्याकडे आहे असे म्हणणारे भाजपचे कार्यकर्ते तिजोरीचे मालक आम्ही आहोत, असे म्हणत होते, असे असताना ते चुकीची वक्तव्ये केली जात असल्याबद्दल राष्ट्रवादीने नाराजी व्यक्त करत अशा कार्यकर्त्यांना वरिष्ठांनी समज द्यावी, अशी मागणी केली आहे. दुसरीकडे भाजपच्या युवा मोर्चाच्या पदाधिकाऱ्यांनी आता हा विषय थेट मुख्यमंत्र्यांकडे नेण्याचा मनोदय व्यक्त केला आहे. विद्यार्थ्यांच्या हितासाठीच आंदोलन केल्याचा त्यांचा दावा आहे, तर दर वेळेस अजित पवार यांच्या दारातच का आंदोलन केले जाते, असा राष्ट्रवादीचा सवाल आहे. राज्यात महायुतीत असलेल्या भाजप व राष्ट्रवादी या दोन पक्षात सौहार्दाचे वातावरण असताना अजित पवार यांच्या बालेकिल्ल्यात नव्याने सुरु झालेला हा वाद वरिष्ठ पातळीवर पोहोचतो का, याकडे सर्वांचेच लक्ष आहे.
