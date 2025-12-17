धनादेश न वटल्याप्रकरणी शिक्षा, दंडाचा निकाल कायम
बारामती, ता. १७ : हातउसणे घेतलेल्या पैशांपोटी दिलेला धनादेश न वटल्या प्रकरणी अभिजित रघुनाथ जगदाळे (रा. खंडोबानगर, बारामती) यांना बारामतीच्या प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी दिलेला तीन महिने साधी कैद व १२ लाख ७० हजार रुपयांच्या दंडाच्या शिक्षेचा निकाल येथील अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयाने कायम ठेवला आहे.
प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी या खटल्याबाबत सन २०१६मध्ये वरील निकाल दिला होता. त्याच्या विरोधात जगदाळे यांनी जिल्हा न्यायालयात दाद मागितली होती. जिल्हा न्यायालयाने नुकताच याबाबतचा निकाल देत ही शिक्षा कायम ठेवली आहे. रुकसाना शहानूर शेख (रा. कसबा, बारामती) यांनी हा खटला दाखल केला होता. जगदाळे यांनी त्यांच्या कामासाठी दहा लाख रुपये मागितले होते. शेख यांनी स्वतःकडील शिल्लक रक्कम, तसेच सोन्याचे दागिने गहाण ठेवत व काही जमीन विक्री करून जगदाळे यांना दहा लाख रुपये दिले होते.
या रकमेपोटी जगदाळे यांनी शेख यांना धनादेश दिला होता. मात्र, तो बँकेत न वटता परत आल्याने शेख यांनी खटला दाखल केला होता. या प्रकरणी शेख यांच्या वतीने ॲड. जब्बार सय्यद यांनी काम पाहिले. जिल्हा न्यायालयाने ही शिक्षा व दंड दोन्हीही कायम ठेवला आहे.
