वडील, मुलीच्या खूनप्रकरणी बारामतीत तिघांना जन्मठेप
बारामती, ता. १७ : वडील व मुलीचा खून केल्याप्रकरणी विशाल सोपान वत्रे (रा. मनसरवाडी, ता. दौंड), जयदीप जयराम चव्हाण (रा. येडेवाडी लिंगाळी, ता. दौंड) व केरबा नारायण मेरगळ (रा. मेरगळमळा, मसनरवाडी, ता. दौंड) या तिघांना येथील जिल्हा तदर्थ न्यायाधीश श्रीमती एस. आर. पाटील यांनी जन्मठेप व २५ हजार रुपये दंड अशी शिक्षा ठोठावली.
बारामती तालुक्यातील बाबुर्डी येथील रमेश तुकाराम बाराते व शीतल रमेश बाराते या वडील व मुलीचा वरील तिघांनी कट रचून खून केल्याचा गुन्हा सिद्ध झाल्याने या तिघांना शिक्षा ठोठावण्यात आली. आरोपी विशाल वत्रे हा मृत्यूमुखी पडलेले रमेश बाराते यांचा जावई होता शीतल बाराते ही त्याची मेहुणी होती. शीतलसोबत विशाल वत्रे याला लग्न करायचे होते. बाबुर्डीतील सोळा एकर जमीन एकट्याला मिळावी असा त्याचा हेतू होता, मात्र रमेश व शीतल यांची त्याला मान्यता नव्हती. त्याचा राग मनात धरुन २२ मार्च २०१६ रोजी विशाल याने त्याच्या घरी या दोघांना बोलावून मारण्याचा कट रचला व त्याप्रमाणे रेकी करून त्यांच्या डोळ्यात मिरचीची पावडर टाकून कोयत्याने वार करत या दोघांचा इतर दोन साथीदारांच्या मदतीने खून केला.
सरकारी वकील अॅड. स्नेहल कालिदास नाईक यांनी सरकार पक्षातर्फे २० साक्षीदार तपासले. फिर्यादी व मयताची पत्नी व मुलगी इतर साक्षीदार यांचे जबाब व सरकारी वकील अॅड. स्नेहल कालिदास नाईक यांनी केलेला युक्तिवाद ग्राह्य धरुन न्यायालयाने तिन्ही आरोपीस जन्मठेप व पंचवीस हजार रुपये दंडाची शिक्षा ठोठावली.
सदर प्रकरणी यवत पोलिस स्टेशनचे तत्कालीन पोलीस निरीक्षक शशिकांत चव्हाण यांनी तपास केला. तसेच बारामती येथील पैरवी अधिकारी गोरख कसपटे, कोर्ट अंमलदार विठ्ठल वारघड व वेणूनाद ढोपरे यांनी सहकार्य केले.
