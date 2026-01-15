बारामतीत आईच्या स्मृतीप्रित्यर्थ काळे कुटुंबाकडून रुग्णवाहिका

बारामती, ता. १५ : येथील उद्योजक रवींद्र काळे व कुटुंबीयांच्या वतीने नवजीवन समूहाच्या वतीने सामाजिक बांधिलकीच्या भावनेतून सुसज्ज रुग्णवाहिकेचे लोकार्पण गुरुवारी (ता. १५) करण्यात आले.
कै. चंद्रभागा शंकरराव काळे देशमुख या आपल्या आईच्या स्मरणार्थ समाजाला उपयुक्त ठरावा असा रुग्णवाहिका देण्याचा उपक्रम काळे कुटुंबीयांनी राबविला. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते या रुग्णवाहिकेचे लोकार्पण करण्यात आले. या रुग्णवाहिकेचा उपयोग माळेगाव व बारामती परिसरातील रुग्णांसाठी होईल व त्याचा गरजूंना निश्चित उपयोग होईल, असा विश्वास अजित पवार यांनी याप्रसंगी व्यक्त केला. बारामतीचे नगराध्यक्ष सचिन सातव हेही या प्रसंगी उपस्थित होते.
आपल्या आईच्या स्मरणार्थ समाजोपयोगी उपक्रम राबविण्याचा मानस रवींद्र काळे व त्यांच्या बंधूंनी व्यक्त केला होता. त्यानुसार सुमारे २५ लाख रुपये खर्चून ही रुग्णवाहिका त्यांनी लोकार्पित केली. दरम्यान, या रुग्णवाहिकेच्या इंधनाचा, तसेच चालकाच्या पगाराचा खर्चही काळे कुटुंबीयांच्या वतीने केला जाणार असून, पूर्णपणे मोफत रुग्णवाहिका गरजू रुग्णांना वापरण्यासाठी देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. उपमुख्यमंत्री पवार यांनी या उपक्रमाबद्दल काळे कुटुंबीयांचे कौतुक केले.
14254
