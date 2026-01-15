मारहाणप्रकरणातील मुख्य आरोपीस कोठडी

बारामती, ता. १५ : येथील भिगवण रस्त्यावरील वृंदावन हॉटेलसमोर वाहन पार्किंगच्या कारणावरून तरुणावर जीवघेणा हल्ला झाल्याची घटना २९ नोव्हेंबर२०२६ रोजी घडली होती. या प्रकरणातील मुख्य आरोपी तन्मेष सुधीर साळुंखे याला पोलिसांनी अटक केली असून, त्याला तीन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली आहे.
मानस दीपक पाटील (रा. तानाई नगर, बारामती) हे २९ नोव्हेंबरला आपल्या मित्रांसह जेवणासाठी वृंदावन हॉटेलमध्ये गेले होते. हॉटेलच्या बाहेर वाहन पार्किंगवरून वाद झाला. या वादातून तन्मेष साळुंखे, राम लोखंडे, माऊली रणदिवे, ओंकार भोसले व त्यांच्या ११ ते १२ साथीदारांनी मानस पाटील यांच्यावर दगड व लोखंडी गजाने डोक्यात मारहाण केली.
या प्रकरणी बारामती तालुका पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. आरोपी राम अनिल लोखंडे (वय २४) याला यापूर्वी अटक केली होती. फरार आरोपींचा शोध सुरू असतानाच मुख्य सूत्रधार तन्मेष साळुंखे याला मंगळवारी (ता. १३) अटक केली आहे.
ही कारवाई पोलिस अधीक्षक संदीप गिल, अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक गणेश बिरादार, उपविभागीय पोलिस अधिकारी सुदर्शन राठोड यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस निरीक्षक चंद्रशेखर यादव यांनी पोलिस उपनिरीक्षक युवराज पाटील, हवालदार मनोज पवार, सागर देशमाने, भारती खंडागळे, पोलिस अंमलदार राजू बन्ने व दादा दराडे यांच्या पथकाने केली.
