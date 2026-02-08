बारामती पंचायत समिती जि.प. मतदान आकडेवारी

बारामती जिल्हा परिषद मतदान आकडेवारी
सुपे-काऱ्हाटी ***४५२२३***२४४१०***५३.९४
गुणवडी- शिर्सुफळ***४२२०९***२०२८८***४८.०७
पणदरे- मुढाळे*** ४४४२२***२५७८३***५८.०४
वडगाव निंबाळकर- मोरगाव***४५०३०***२५२२१***५६.०१
निंबूत- कांबळेश्वर***४२६३६***२५६१९***६०.०९
निरावागज- डोर्लेवाडी***४५१२२***२३९७४****५३.१३
पंचायत समिती मतदान आकडेवारी-
गण***एकूण मतदार***झालेले मतदान***टक्केवारी
सुपे ***२२२४३***१२५०६***५६.२२
कार्हाटी***२२९८०***११९०४***५१.८०
शिर्सुफळ***२०७०३***९९४१***४८.०२
गुनवडी***२१५०६***१०३४७***४८.११
पणदरे***२१३६०***१३८२०***६४.७०
मुढाळे***२३०६२***११९६३***५१.८७
मोरगाव***२२८४३***१२६२४***५५.२६
वडगाव निंबाळकर***२२१८७***१२५९७***५६.७८
निंबूत***२०६२७***१२३८५***६०.०४
कांबळेश्वर***२२००९***१३२३४***६०.१३
नीरावागज***२२०१३***१२०८५***५४.९०
डोर्लेवाडी***२३१०९***११८८९***५१.४५ टक्के
