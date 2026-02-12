कॉर्फबॉल स्पर्धेच्या कर्णधारपदी बारामतीचा निखिल गोफणे

बारामती, ता. १२ : फगवारा (पंजाब) येथे १३ ते १५ फेब्रुवारीदरम्यान होणाऱ्या २२ व्या फेडरेशन कप कॉर्फबॉल स्पर्धेसाठी महाराष्ट्र संघाची घोषणा करण्यात आली. महाराष्ट्र कॉर्फबॉल असोसिएशनतर्फे ही घोषणा झाली. कॉर्फबॉल फेडरेशन ऑफ इंडियाचे संस्थापक सदस्य डॉ. प्रवीण मानवतकर व असोसिएशनचे सचिव किशोर बागडे यांनी हा संघ जाहीर केला. या संघाच्या कर्णधारपदी बारामतीचा निखिल गोफणे, तर उपकर्णधारपदी अहिल्यानगरची साजरी परदेशी यांची निवड झाली आहे.
कॉर्फबॉल हा स्त्री-पुरुष समानतेवर आधारित खेळ असून एका संघात सात पुरुष व सात महिला एकत्र खेळतात. महाराष्ट्र संघाने राष्ट्रीय स्तरावर सातत्याने उल्लेखनीय कामगिरी केली असून अनेक खेळाडूंनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताचे प्रतिनिधित्व केल्याचे डॉ. मानवतकर यांनी सांगितले. निखिल गोफणे, हर्ष मोहिते, वाहिद मुलाणी, नंदराज मालुसरे, सई साष्टे, पूजा पांढरे, निशा पंडिया (पुणे), सई मोहिते, संस्कृती पाटील (पिंपरी-चिंचवड), दिशान गांधी, साजरी परदेशी, भक्ती परदेशी (अहिल्यानगर), आदित्य करचे (सोलापूर) व प्रतीक कंग्राळकर (मुंबई) यांचा या संघात समावेश आहे. तर, संघ व्यवस्थापक म्हणून केतन भापकर यांची नियुक्ती केली आहे.
या संघाचे प्रशिक्षण शिबिर बारामतीतील तुळजाराम चतुरचंद महाविद्यालयाच्या क्रीडांगणावर नुकतेच पार पडले. प्राचार्य डॉ. अविनाश जगताप तसेच प्रशिक्षक डॉ. गौतम जाधव व अतुल खोमणे यांनी संघाला शुभेच्छा देऊन पंजाबकडे रवाना केले.
