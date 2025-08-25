‘स्नेहवन''मुळे जीवनाला नवी दिशा
चाकण, ता .२५ : तुला वाटते ते कर, असे सांगणारे मायबाप येथे आहेत, त्यामुळे या भूमीचा विकास होईल. ‘स्नेहवन’ सारखे अनेक प्रकल्प या भूमीत उभे राहतील. त्यामुळे मलाही हिंमत मिळते अशा प्रकल्पांना पाहून मला जीवन जगण्याची उमेद मिळते. मात्र, सोशल मीडियाकडे पाहून मला भीती वाटते. हिंमत देणारे मिळत गेले आम्ही लढत राहिलो. अशा कार्यात गरज असते आर्थिक मदतीची त्यामुळे आर्थिक मदतीचा रोल महत्त्वाचा आहे, असे प्रतिपादन डॉ. रवींद्र कोल्हे यांनी करून ‘स्नेहवन’ संस्थेच्या कार्याचे कौतुक केले.
कोयाळी (ता. खेड) येथील ‘स्नेहवन’ या संस्थेच्या कौशल्य विकास प्रकल्प, सत्यभामा आधुनिक शेती प्रशिक्षण केंद्राचे उद्घाटन करण्यात आले, त्या वेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून डॉ. कोल्हे बोलत होते. या संस्थेत आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांची मुले आणि एकल मुले शिक्षण घेतात. उद्घाटन ज्येष्ठ समाजसेवक डॉ. स्मिता कोल्हे, डॉ. रवींद्र कोल्हे व इतर मान्यवरांच्या हस्ते झाले. या वेळी प्रमुख पाहुणे अल्पसंख्याक विकास विभाग महाराष्ट्र राज्याच्या आयुक्त प्रतिभा इंगळे, दैनिक ‘सकाळ’चे संपादक सम्राट फडणीस, शिवशंकर लातुरे, ‘ॲग्रोवन’चे संपादक आदिनाथ चव्हाण, ‘सीआयडी’च्या पोलिस अधीक्षक पल्लवी बर्गे, संस्थेचे संचालक अशोक देशमाने, डॉ. स्मिता कुलकर्णी, डॉ. रवींद्र कुलकर्णी, अर्चना देशमाने, सत्यभामा देशमाने, बाबाराव देशमाने, सुरेश सोडानी, रमेश बिंद्रु, डॉ. अनु गायकवाड, नयना निर्गुण आदी मान्यवर उपस्थित होते. सूत्रसंचालन दिगंबर ढोकले यांनी केले. दरम्यान, एमपीएससीची परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना लॅपटॉप देण्यात आला. यावेळी विद्यार्थी विशाल शिंदे, ओंकार राऊत यांनी मनोगत व्यक्त केले. ‘स्नेहवन’ संस्था आंतरराष्ट्रीय दर्जाची झाली आहे. जपानी विद्यार्थी येतो याने भाषणात ‘नमस्कार’, ‘रामकृष्ण हरी’ म्हणून उपस्थितांची मने जिंकली. सेंच्युरी एन्का कंपनीचे सुरेश सोडाणी म्हणाले की, ‘स्नेहवन’चा एक वटवृक्ष झाला आहे. मॉडर्न स्कूल पेक्षा ‘स्नेहवन’ वेगळे असल्याचे असे त्यांनी नमूद केले. उपस्थितांचे आभार डॉ. रवींद्र कुलकर्णी यांनी मानले.
‘स्नेहवन’मध्ये १५ प्रकारच्या लॅब
‘स्नेहवन’मध्ये १५ प्रकारच्या लॅब आहेत. मुलांना पुढे जाण्यासाठी हे प्रयत्न आहे. ‘स्नेहवन’ महाराष्ट्रातील पहिला प्रकल्प सोलारवर चालतो. शेतीचे अनेक प्रयोग केले जातात. ‘फॉर दी चिल्ड्रन बाय दि चिल्ड्रन’ ही संकल्पना आहे. एक हजारावर विद्यार्थ्यांना ‘स्नेहवन’ने मदत केली आहे. १७ जिल्ह्यांतील ४० गावांतील मुले येथे आहेत, असे ‘स्नेहवन’चे संचालक अशोक देशमाने यांनी प्रास्ताविकात सांगितले.
‘स्नेहवन’ मोठ होताना बघताना आनंद आहे. मी मुस्कान अभियान राबविले होत. ४६०० बेवारस मुलांना त्यांच्या घरी सोडले होत. काही मुलांना आई-वडील नव्हते. काहींना वेगळे व्यसन लागले होते. वाईट मार्गाला लागलेली जी मुले आहेत ती ‘स्नेहवन’ येथे येतील.
-पल्लवी बर्वे, पोलिस अधीक्षक, सीआयडी
गेली काही वर्ष मी ‘स्नेहवन’शी जोडलेला आहे. उजेड पेरायचे काम अंधारात राहून अशोक व त्यांच्या पत्नी करतात. ‘स्नेहवन’ संस्था वाढत जाईल. मुलांना ‘स्नेहवन’चा हात नसता तर मुलांचे काय झाले असते.
-आदिनाथ चव्हाण, संपादक, ॲग्रोवन
या व्यासपीठावर येथे सहकुटुंब पती-पत्नी आहेत. संतांनी दुसऱ्याची वेदना स्वतः ची बनवली. अशोकसारखा तरुण ‘आयटी’ची नोकरी सोडून येथे आला. त्याच्या पत्नीने त्याला मदत केली. कुलकर्णी दांपत्याने जमीन दान करून मदत केली. आधुनिक टुरिझम म्हणून सहकुटुंब म्हणून लोकांना येथे आणले पाहिजे. एकत्रपणाने समाज बदलासाठी काम करा. अशोक यांचं कार्य उल्लेखनीय आहे.
-सम्राट फडणीस, संपादक, दैनिक सकाळ
‘स्नेहवन’च्या कामाला माझा सलाम आहे. विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत गरजा येथे पूर्ण केल्या जात नाही तर व्यावसायिक गरजा ही पूर्ण केल्या जातात. येथे मुलांना विविध प्रकारचे शिक्षण दिले जाते.
-प्रतिभा इंगळे, आयुक्त, अल्पसंख्याक विकास विभाग, महाराष्ट्र राज्य
आपल्या मुलांना वेळ द्यायला वेळ नसतो. ही मूल सगळ्या भागातून आली आहेत. अशा मुलांसाठी माया, करुणा देणे महत्त्वाचे आहे. अशोकचे कार्य गौरवास्पद आहे. अशोकला अर्चनाची साथ महत्त्वाची आहे.
-डॉ. स्मिता कोल्हे, ज्येष्ठ समाजसेवक
