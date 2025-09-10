चाकणमध्ये खड्ड्यांमुळे वाहनचालकांची कसरत
चाकण, ता. १० : येथील पुणे- नाशिक महामार्ग, चाकण- आळंदी मार्गावर खड्डेच खड्डे पडले आहेत. या रस्त्यावरून वाहन चालविताना वाहनचालकांना मोठी कसरत करावी लागत आहे. या मार्गावरून ये- जा कसे करायचे? असा प्रश्न वाहनचालक आणि कामगारांनी उपस्थित केला आहे.
पुणे- नाशिक महामार्गावर गवते वस्तीजवळ मोठा खड्डा पडलेला आहे. तेथे दगड निघालेले आहेत. चाकण- आळंदी मार्गाचे कोट्यवधी रुपयाचे काम ठेकेदार कंपनीने केले. मात्र, खड्डेच खड्डे पडले आहेत. अगदी दोन- तीन वर्षाच्या आत मार्गावर मोठे खड्डे पडतात. त्यामुळे अपघाताचे प्रमाण वाढत आहे. या खड्ड्यामुळे औद्योगिक वसाहतीची अवस्था बिकट झाली आहे. औद्योगिक वसाहतीतील अंतर्गत रस्त्यावर मोठमोठे खड्डे पडले आहेत. पण कोणीच खड्डे बुजविण्याकडे रस्त्याच्या कामाकडे लक्ष देत नाही त्यामुळे अपघात वाढत आहेत, असे उद्योजक श्याम देशमुख यांनी सांगितले.
औद्योगिक वसाहतीतील रस्ते, तसेच पुणे- नाशिक महामार्ग व इतर सर्व रस्त्यावर खड्डे पडले आहेत. त्यामुळे वाहने संथ गतीने जातात. अपघात होतात. आम्ही नेमके करायचे काय? हा प्रश्नही निर्माण होत आहे.
- प्रमोद वाघ, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक, चाकण वाहतूक विभाग
