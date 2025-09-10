चाकणला डीजे मालकांवर गुन्हा
चाकण, ता. १० : येथे ईद- ए- मिलादच्या दिवशी मोहम्मद पैंगबर जयंती निमित्ताने काढलेल्या मिरवणुकीत डीजेबाबत जारी केलेल्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी पोलिसांनी मंडळाचे अध्यक्ष नसरुद्दीन जमालभाई इनामदार (वय ६०, रा. चाकण, ता. खेड), डीजे चालक ऋषिकेश अनिल कुदळे (वय २४, रा. मेदनकरवाडी, ता. खेड) यांच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे.
डॉल्बी सिस्टीमचा वापर. आवाजाची मर्यादा ओलांडणे, सार्वजनिक ठिकाणी उपद्रव निर्माण करणे, ये- जा करणाऱ्या लोकांना अडथळा निर्माण होईल अशा पद्धतीने गर्दी जमवणे व डीजे बंद करण्याचा आदेश देऊन सुद्धा तो बंद न केल्याने मंडळाचे अध्यक्ष, पदाधिकारी तसेच डॉल्बीचे चालक, मालक यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याबाबत पोलिस उपनिरीक्षक संगीता कदम यांनी फिर्याद दिली आहे.
तसेच, चाकण (ता. खेड) येथील गणेश विसर्जन मिरवणुकीत आदेशाचे उल्लंघन करून डॉल्बीवर गाणी वाजवल्याप्रकरणी निखिल धाडगे (वय ३५, रा. धाडगेआळी, चाकण) याच्यावरही गुन्हा दाखल केला आहे. याप्रकरणी पोलिस उपनिरीक्षक नरवडे यांनी फिर्याद दिली आहे.
तसेच, मेदनकरवाडी (ता. खेड) येथे गणेश विसर्जन मिरवणुकीत आदेशाचे उल्लंघन केल्याप्राकरणी मंडळाचे अध्यक्ष आदिनाथ सातपुते (वय ४८, रा. मेदनकरवाडी), डीजे चालक प्रवीण सोनवणे (वय ४०, रा. मेदनकरवाडी) या दोघांवर गुन्हा दाखल केला आहे. याबाबत पोलिस उपनिरीक्षक संगीता कदम यांनी फिर्याद दिली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.