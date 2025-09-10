चाकणमधील अतिक्रमणांवर अखेर हातोडा
चाकण, ता. १० : शहर हद्दीतील वाहतूक कोंडी मोकळी करण्यासाठी नगरपरिषद, पीएमआरडीए, एनएचएआय या प्रशासकीय यंत्रणांकडून पोलिस बंदोबस्तात अतिक्रमणांवर बुधवारी (ता. १०) कारवाईस सुरवात केली आहे.
ही कारवाई पुणे- नाशिक महामार्गावर चाकण- तळेगाव चौक, आंबेठाण चौक ते एकतानगर अशा रस्त्याच्या एका बाजूने केली आहे. दरम्यान, सुमारे ४० अतिक्रमणे काढण्यात आल्याची माहिती चाकण नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी डॉ. अंकुश जाधव, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाचे उपअभियंता दिलीप शिंदे यांनी दिली.
चाकण (ता. खेड) परिसरातील मार्गांवरील वाहतूक कोंडी सुरळीत करण्यासाठी अतिक्रमणे १० सप्टेंबरपासून सुरू करण्यात येईल, अशी माहिती पीएमआरडीएचे आयुक्त योगेश म्हसे यांनी यापूर्वी दिली होती. त्याबाबत ‘सकाळ’ने ही वृत्त दिले होते. त्यानंतर कारवाईस सुरवात झाली आहे.
यावेळी नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी जाधव यांनी सांगितले की, ‘‘रस्त्यावरील अतिक्रमणधारकांनी अतिक्रमण स्वतःहून निष्कासित करण्यास व त्यामागील आपापल्या अनधिकृत मालमत्ता गुंठेवारी अधिनियमात नियमित करण्यास प्रोत्साहित करण्यात आले आहे.’’ तसेच, पुणे- नाशिक महामार्गावर दोन्ही बाजूने प्रत्येकी साडेबावीस मीटरच्या आतील अतिक्रमणे काढण्यात येत आहेत, असे उपअभियंता शिंदे यांनी सांगितले.
यावेळी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे रवी रांजणे व त्यांचे पथक, चाकण नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी डॉ. जाधव व त्यांचे संपूर्ण पथक, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाचे उपअभियंता शिंदे व त्यांचे पथक, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक संजय सोळंके, वाहतूक विभागाचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक प्रमोद वाघ व पोलिस अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.
अतिक्रमणधारकांना नोटिसा
चाकण नगरपरिषदेच्या वतीने मार्गावर जी अतिक्रमणे आहेत त्यांच्या हद्दी निश्चित करण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली. दरम्यान काही अतिक्रमण काढण्यास विरोधही करत आहेत. संबंधित विभागाच्या वतीने अतिक्रमणधारकांना यापूर्वी नोटिसाही दिल्या आहेत.
चाकण (ता. खेड) : पुणे- नाशिक महामार्गावर अतिक्रमण काढण्यास सुरवात झाली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.