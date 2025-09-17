चाकणला पक्क्या बांधकामावर अखेर हातोडा
चाकण, ता. १७ : येथील चाकण- शिक्रापूर मार्गावरील माणिक चौकातील पक्क्या बांधकामावर अखेर कारवाई करण्यात आली आहे. मात्र, इतर अतिक्रमणे मात्र शाबूत राहिली असा आरोप ज्यांच्या बांधकामावर हातोडा पडला त्यांनी व इतरांनी केला आहे. कारवाई एकतर्फी झाली आहे, सर्व अतिक्रमण बाधित अतिक्रमणे काढावीत व रस्ता खुला करावा अशी त्यांची मागणी आहे.
चाकण (ता. खेड) येथील पुणे- नाशिक महामार्ग, चाकण- तळेगाव, चाकण- शिक्रापूर मार्गावर मोठ्या प्रमाणात अजूनही अनधिकृत बांधकामे आहेत. मात्र, ती पाडली जात नाहीत, त्यावर फक्त मलमपट्टी केली जाते, असे नागरिकांचे, कामगारांचे मत आहे.
अतिक्रमणे काढल्यानंतर संबंधित प्रशासनाने त्यावर रस्ता केला पाहिजे. जे मार्ग सध्या अस्तित्वात आहेत, त्यावर पावसाने मोठ्या प्रमाणात खड्डे पडलेले आहेत. त्यामुळे वाहतूक मंदावते आहे. वाहतूक कोंडीचा प्रश्न उद्भवतो आहे. मात्र, याकडे प्रशासनाचे लक्ष नाही, असाही आरोप नागरिक, कामगार, वाहन चालकांचा आहे.
माणिक चौकातील पक्क्या बांधकामातील अतिक्रमणे खेडचे प्रांताधिकारी अनिल दौंडे, तहसीलदार प्रशांत बेडसे, चाकण नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी डॉ. अंकुश जाधव, एमएस आयडीसीचे ओमप्रकाश नीला, पीएमआरडीएचे अधिकारी रवी रांजणे यांच्या उपस्थितीत काढण्यात आली. चाकण- शिक्रापूर मार्गावर तळेगाव चौक ते माणिक चौकादरम्यान दोन्ही बाजूने मोजण्या करण्यात आल्या. रस्त्याच्या मध्यभागापासून प्रत्येकी दोन्ही बाजूला १५ मीटर मापे टाकण्यात आली व त्यानंतर या अंतरात जी बांधकामे येत आहेत ती काढण्यात आली.
दरम्यान, माणिक चौक वर्दळीचा रस्ता असल्याने तो खुला करण्यासाठी खेडचे प्रांताधिकारी दौंडे, तहसीलदार बेडसे, पीएमआरडीचे अधिकारी रांजणे व वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक प्रमोद वाघ, पोलिस निरीक्षक नाथा घार्गे रात्री आठपर्यंत पोलिस बंदोबस्तात अतिक्रमण कारवाई करीत होते.
बेकायदा अतिक्रमण असलेले अनधिकृत बांधकाम आम्ही पाडलेले आहे. मार्गाचा मध्यबिंदू धरून दोन्ही बाजूनी १५ मीटर अंतरात कारवाई केली आहे. त्यामध्ये एसटी बस स्थानकाची भिंत पाडली आहे. तसेच ग्रामीण रुग्णालयाचे अतिक्रमण झालेले आहे. काही बांधकामे, झाडे काढण्यात येईल. हातगाड्या, टपऱ्या काढण्यात येईल व रस्ता खुला करण्यात येईल, कोणावर अन्याय होणार नाही.
- अनिल दौंडे, प्रांताधिकारी
