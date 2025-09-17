आपल्या कुवतीप्रमाणे टीका करावी
चाकण, ता.१७ : येथील बेकायदा अतिक्रमण काढल्याप्रकरणी उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री अजित पवार यांच्यावर भाजपचे पुणे जिल्हा उपाध्यक्ष कालिदास वाडेकर यांनी केलेली टीका चुकीची आहे. कोण कालिदास वाडेकर आहे हे उपमुख्यमंत्री पवार यांना माहिती नाही. वाडेकर यांनी आपल्या कुवतीप्रमाणे टीका करावी, असा टोला माजी आमदार दिलीप मोहिते यांनी लगावला आहे.
चाकण (ता. खेड) येथील माणिक चौकातील बेकायदा अतिक्रमण प्रशासनाने कारवाई करून मंगळवारी (ता. १६) काढले. यात कालिदास वाडेकर यांचेही अतिक्रमण काढण्यात आले. त्यामुळे हे अतिक्रमण उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या आदेशानुसार काढण्यात आले. त्यात राजकारण करण्यात आले. मी भाजपचा कार्यकर्ता आहे म्हणून काढले, अशी टीका त्यांनी उपमुख्यमंत्री पवार यांच्यावर केली होती. त्यावर मोहिते यांनी वरील स्पष्टीकरण दिले आहे. मोहिते म्हणाले की, ‘‘उपमुख्यमंत्री पवार यांनी चाकणची वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी प्रयत्न केलेले आहेत. त्यामुळे अतिक्रमण कारवाई होत असली तरी सर्वपक्षीय कार्यकर्त्यांची, पदाधिकाऱ्यांची अतिक्रमणे काढली जात आहे. त्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या कार्यकर्त्यांची ही अतिक्रमणे काढली आहे. विनाकारण कोणालाही टार्गेट केले जात नाही. चाकणची वाहतूक कोंडी सुरळीत व्हावी हा मुख्य उद्देश आहे. विनाकारण उपमुख्यमंत्री पवार यांच्यावर टीका करू नये. आम्ही महायुतीत आहोत म्हणून मुख्यमंत्री यांच्यावर कधीही टीका केलेली नाही आणि करत नाही.’’
