येलवाडी ते देहूगाव रस्त्यासाठी उपोषण
चाकण, ता. १९ : येलवाडी (ता. खेड) येथील सामाजिक कार्यकर्ते, माजी सरपंच नितीन गाडे यांनी चाकण- तळेगाव रस्त्यावरील येलवाडी ते देहूगाव या अडीच किलोमीटर अंतर रस्त्याचे काम व्हावे, यासाठी उपोषण सुरू केले आहे.
या रस्त्यावर अपघात होत आहेत, त्यात अनेकांचे जीव जात आहेत. या रस्त्याचे डांबरीकरण किंवा सिमेंट कॉक्रिटाकरण व्हावे, हे काम शासनाने सुरू केले तरच उपोषण मागे घेईल अन्यथा नाही, असा इशारा गाडे यांनी दिला आहे.
देहूगाव- येलवाडी रस्त्याजवळ गाडे यांनी मंडप उभारून उपोषण सुरू केले आहे. या उपोषणाचा शुक्रवारी (ता. १९) दुसरा दिवस आहे. या उपोषणाला खेड, मावळ, हवेली या तालुक्यातील आजी- माजी पदाधिकारी, कार्यकर्ते, कृती समितीचे सदस्य, औद्योगिक वसाहतीतील विविध कंपन्यांचे अधिकारी, कामगार यांनी पाठिंबा दिला आहे.
उपोषणकर्ते गाडे यांनी सांगितले की, ‘‘हा मार्ग तीर्थक्षेत्र देहूगाव व भंडारा डोंगर यांना जोडणारा आहे. औद्योगिक वसाहतीतील वाहतुकही या मार्गाने मोठी असते. या मार्गाची गेल्या अनेक वर्षापासून दुरवस्था आहे. तात्पुरती मलमपट्टी केली जाते. निधी मंजूर झाला आहे असे म्हणतात, मात्र रस्त्याचे काम काही होत नाही. हा मार्ग जीवघेणा झालेला आहे. या मार्गाचे काम सार्वजनिक बांधकाम विभागाने लवकरात लवकर करावे अशी आमची मागणी आहे.’’
उपोषणकर्ते गाडे यांना माजी राज्यमंत्री बाळा भेगडे यांनी भेट देऊन त्यांची मागणी जाणून घेतली व सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांच्याशी संपर्क साधला. त्यावेळी सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांनी काम होईल,० असे आश्वासन दिले.
यावेळी अमोल पवार, विजय बोत्रे, बाळासाहेब गाडे, भानुदास गाडे, जगन्नाथ नाटक, विशाल तुळवे, दत्तात्रेय बोत्रे, संतोष बोत्रे, लखन पवार, नितीन बोत्रे, शिवाजी बोत्रे, पंडित पवार आदी उपस्थित होते.
