गटार वाहिनीचे काम निकृष्ट दर्जाचे
चाकण, ता. २२ : येथील पुणे- नाशिक महामार्गावर तळेगाव चौकाची रुंदी वाढविण्यासाठी, तसेच पुणे- नाशिक महामार्ग, चाकण- तळेगाव, चाकण- शिक्रापूर मार्गावर सांडपाणी गटार वाहिनीचे काम करण्यासाठी सुमारे १० कोटींचा निधी एनएचएआयने उपलब्ध केला होता. संबंधित ठेकेदार कंपनीने काम घेतले, मात्र ते काम निकृष्ट दर्जाचे झाले आहे.
पावसाळ्यात मार्गावर मोठ्या प्रमाणात पाणी साचले. सांडपाणी वाहिनी फक्त नावाला आहे. तिचेही काम अपूर्ण आहे. वाहिनीतून पाणी जात नाही. त्यामुळे १० कोटींच्या निधीचे नक्की काय झाले? हा प्रश्न नागरिकांना पडत आहे. निकृष्ट काम झाल्यामुळे नागरिक, वाहनचालक, कामगार संताप व्यक्त करत आहे.
चाकण (ता. खेड) येथील वाहतूक कोंडीमुळे नागरिक, कामगार, विद्यार्थी यांची गैरसोय होत आहे. येथील वाहतूक कोंडी सुरळीत करण्यासाठी प्रशासनाने अतिक्रमण काढली, कारवाया केल्या, मात्र त्या कारवायांना काहीच अर्थ नाही असे नागरिक, वाहन चालक, कामगारांचे म्हणणे आहे. मार्गाची कामे होत नाहीत. नुसती मलमपट्टी करून येथील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सुटणार नाही. दरम्यान राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाने यापूर्वी अतिक्रमण काढल्यानंतर पुणे- नाशिक महामार्गावरील तळेगाव चौकात, तसेच चाकण- शिक्रापूर मार्गावर सांडपाणी गटर वाहिनीचे काम केले, तेही काम अर्धवट केले. त्यामुळे पावसाळ्यात पूर्णपणे मार्गावर तळे झाले. सांडपाणी वाहिनीचे काम निकृष्ट दर्जाचे केले. काही ठिकाणी सिमेंट स्लॅब खचला आहे.
सुमारे १० कोटी रुपये खर्चातून काम केले आहे. काही ठिकाणी अर्धवट काम आहे, तर काही ठिकाणी सुरू आहे. काम व्यवस्थित होत आहे. चाकण- शिक्रापूर- तळेगाव मार्गाचे काम सुरू झाले तरी सांडपाणी गटार वाहिनी तोडण्यात येणार नाही. दोन्ही बाजूने अंतर घेऊन सांडपाणी वाहिनीचे काम केले आहे.
- दिलीप शिंदे, शाखा अभियंता, एनएचएआय
निधीही वाया जाण्याची भीती
चाकण- तळेगाव, चाकण- शिक्रापूर मार्ग हा सहा पदरी, तर चार पदरी उड्डाणपूल होणार आहे. प्रथमतः तळेगाव दाभाडे ते चाकण रासे फाटा अशा प्रस्तावित मार्गाचे काम होणार आहे. जर मार्ग सहा पदरी होत असेल, तर सध्या सुरू असलेले गटार वाहिनीचे काम तोडण्यात येईल. त्यामुळे निधीही वाया जाण्याची भीती नागरिकांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. काही अतिक्रमण बाधितांना वाचवण्यासाठी गटार वाहिनीची जागा बदलल्याचे नागरिकांचे मत आहे.
09347
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.