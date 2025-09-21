चाकणला नवरात्रीमुळे रताळ्याला मागणी
चाकण, ता. २१ : येथील खेड कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या महात्मा फुले बाजार आवारात रविवारी (ता. २१) कर्नाटक राज्यातून नवरात्रोत्सवातील उपवासासाठी रताळ्याची सुमारे पन्नास टन आवक झाली. नवरात्रीमधील उपवासामुळे रताळ्याला मोठी मागणी होती. त्यास घाऊक बाजारात तीस ते चाळीस रुपये प्रतिकिलो बाजारभाव मिळाला. किरकोळ बाजारात रताळे मात्र ६० ते ८० रुपये प्रतिकिलोने विकले जात आहेत. तर टोमॅटोच्या बाजारभावात दहा रुपयांनी घट झाली.
बाजार आवारात विदर्भातील बुलडाणा जिल्ह्यातून तसेच कर्नाटकहून हिरव्या मिरचीची सुमारे पन्नास टन आवक झाली. नाशिक, सातारा, अहिल्यानगर जिल्ह्यातून टोमॅटोची सुमारे पन्नास टन आवक झाली. टोमॅटोला पावसामुळे मागणी मंदावली. भावात प्रतिकिलोला दहा रुपयांनी घट झाली. टोमॅटोला १० ते १५ रुपये प्रतिकिलोला बाजारात मिळाला. उत्तरप्रदेश, आग्रा, मध्यप्रदेश, इंदोर, गुजरात येथून सुमारे दोन हजार क्विंटल बटाट्याची आवक झाली.
राज्यात कांद्याची आवक दिवसेंदिवस घसरत आहे. कांद्याला प्रतिकिलोला किमान नऊ रुपये ते कमाल पंधरा रुपये बाजारभाव मिळाला. हिरव्या मिरचीची कर्नाटक राज्यातून तसेच राज्यातील बुलडाणा व इतर भागातून सुमारे ५० टन आवक झाली. किरकोळ बाजारात हिरवी मिरची ६० रुपये प्रतिकिलोने विकली जात आहे.
फळभाज्यांचे बाजारभाव पुढील प्रमाणे (प्रति किलोचे भाव) : टोमॅटो : ६-१०, कारली : २०-३०, दोडका : ३०-५०, भेंडी : २५-३५, गवार : ७०-९०, कोबी : ६-१०, फ्लॉवर : १० ते १६, वांगी : २५-३५, काकडी : १६, वालवर : २५-४०, हिरवी मिरची : १५-२५, दुधी भोपळा : १०-१५, शेवगा : ६०- १००, ढोबळी मिरची : ३०-५०, चवळी : २५ ते ३५, हिरवा वाटाणा : ७०-९०, गाजर : २५-३५.
पावसामुळे पालेभाज्यांच्या भाव वाढ
कोथिंबीर, मेथी, शेपू, पालक च्या सुमारे एक लाख वर जुड्यांची आवक झाली . कोथिंबीर, मेथीचे भाव वाढले.मेथीच्या एका जुडीला १५ ते २० रुपये भाव मिळाला. कोथिंबीरीच्या एका जुडीला आठ ते दहा रुपये भाव मिळाला. पालक, शेपूच्या एका जुडीला आठ ते दहा रुपये भाव मिळाला. पावसामुळे पालेभाज्यांचे भाव वाढले आहेत.
