चाकणकर वाहतूककोंडीने घायकुतीला
चाकण, ता. २१ : येथील माणिक चौकात चाकण-शिक्रापूर, चाकण-तळेगाव मार्गावर भयंकर वाहतूक कोंडी रविवारी (ता. २०) होती. माणिक चौकात सायंकाळी साडेसहाच्या सुमारास वाहतूक कोंडीत रुग्णवाहिका वीस मिनिटे अडकली. पुढेही हालत नव्हती सायरन मोठ्याने वाजत होते. पोलिस अधिकाऱ्यांचे वाहनही दुसऱ्या बाजूला अडकले होते. शिक्रापूर बाजूकडे निघालेली रुग्णवाहिका बराच वेळ सायरन वाजवत होती. परंतु वाहतूक काही पुढे हलत नव्हती. शेवटी रुग्णवाहिका कशीबशी पुढे गेली. रुग्णांच्या जीवांचे मात्र येथे कोणाला काही देणे-घेणे नाही असेच चित्र दिसत होते.
चाकण (ता. खेड) येथील माणिक चौकात रस्त्यावरील अतिक्रमणे, रस्त्यावरील बेकायदा बाजार यामुळे रस्ता अरुंद त्यात अवजड वाहने, नागरिकांची मोठी गर्दी त्यामुळे रुग्णवाहिका सातत्याने अडकतात. रुग्णालयात उपचारासाठी नेणाऱ्या रुग्णावर वेळेवर उपचार होत नाहीत त्यामुळे रुग्णही दगावतात अशी भयानक अवस्था आहे. अतिक्रमण काढण्याकडे कोणाचेच लक्ष नाही. फक्त अतिक्रमण काढण्याची मलमपट्टी केली जाते. पुन्हा तोच बाजार आणि तीच वाहतूक कोंडीची स्थिती आहे. प्रशासनाला याचे काही घेणे देणे आहे का असाही सवाल निर्माण होत आहे. रस्ते करा परंतु आमची अतिक्रमणे काढू नका असाही म्हणणारा मोठा वर्ग आहे. यामुळे प्रशासन नेमके काय करणार शासनही वेगळ्या कात्रीत सापडत आहे; परंतु प्रशासनाने अतिक्रमण काढण्याचा निर्णय घेणे गरजेचे आहे. तरच येथील परिस्थिती सुधारेल व अनेकांचे जीव वाचतील.
दादागिरीने पोलिस ही हतबल
जे रस्त्यावर बाजार मांडतात जे अतिक्रमणे करतात त्यांच्यावर थेट गुन्हे दाखल करण्यात येईल असे पीएमआरडीएचे आयुक्त योगेश म्हसे यांनी सांगितले होते. परंतु ते कागदावरच राहिले आता सर्व प्रशासनाने संयुक्त कारवाई करण्याची गरज आहे असे नागरिक, कामगार, रुग्णांचे नातेवाईक यांचे म्हणणे आहे. ही जर परिस्थिती अशीच राहिली तर त्यात अनेकांचे जीव जातील. ज्यांचे जीव जात आहेत याला जबाबदार कोण असाही सवाल नागरिकांचा, रुग्णांच्या नातेवाईकांचा, कामगारांचा आहे. ज्यांनी अतिक्रमणे केली आहेत त्यांच्या दादागिरीने पोलिस ही हतबल झालेले आहेत. ते तरी काय करणार असे वास्तव आहे. काही लोकांना अतिक्रमण करून पैसे कमवायचे आहेत तर काही लोकांना जीव वाचवण्यासाठी रस्ताही मिळत नाही, अशी चाकणची भयानक आणि दुर्दैवी अवस्था आहे याकडे शासनाने लक्ष देणे गरजेचे आहे.
