चाकणमधील रस्त्याच्या बाजूला कचऱ्याचे ढीग
चाकण, ता. २५ : येथील २३ प्रभागात गेल्या दोन काही दिवसांपासून कचरा रस्त्यावरच पडून आहे. त्यामुळे दुर्गंधी पसरली आहे. नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात असून, हा कचरा लवकर उचलावा, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे.
संबंधित कचरा उचलणाऱ्या ठेकेदाराने बिल न मिळाल्याने कचरा उचलण्याचे काम बंद केले आहे. दररोज साधारणपणे ३० टन कचरा उचलला जातो. गेल्या दोन दिवसापासून कचरा न उचलल्याने ६० टन कचरा शहरातील रस्त्यावर विविध ठिकाणी साठलेला आहे. दरम्यान, नगर परिषदेच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, ‘‘नगरपरिषदेच्या वतीने कचरा उचलण्याचे काम सुरू केले आहे.’’ याबाबत सामाजिक कार्यकर्ते दत्ता जाधव यांनी सांगितले की, ‘‘कचरा न उचलल्याने शहरात अनेक ठिकाणी कचऱ्याचे ढीग पडलेले आहे. त्यामुळे दुर्गंधी पसरली आहे, तसेच आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. नगर परिषदेने याकडे तत्काळ लक्ष द्यावे.’’
09380
