खेडमधील गट- गण रचनेविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल
चाकण, ता. २५ : खेड तालुक्यातील जिल्हा परिषदेचे गट, पंचायत समितीचे गण भौगोलिकदृष्ट्या रचनेत बसणारे नाहीत, ते चुकीचे आहेत, असा आरोप करत खेडचे माजी आमदार दिलीप मोहिते यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्याची सुनावणी येत्या ८ ऑक्टोबरला होणार आहे.
खेड तालुक्यात इंद्रायणी, भीमा, भामा या नद्या व डोंगराळ भाग, पूर्व व पश्चिम भाग, औद्योगिक पट्टा, आदिवासी पट्टा, दुष्काळी पट्टा, असे वेगळे चित्र आहे. तालुक्यात साधारणपणे यापूर्वी भौगोलिक रचनेनुसार जिल्हा परिषदेचे गट व पंचायत समितीचे गण होते. परंतु, या अगोदरच्या जाहीर केलेल्या रचनेवर तालुक्यातील काही लोकांनी हरकती घेतल्या. त्यानंतर काही लोकांच्या मनमानीनुसार बदल केले, असा आरोप आहे.
दरम्यान, आंबेठाणचे माजी सरपंच व शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे उप तालुकाप्रमुख सुभाष मांडेकर यांनी सांगितले की, यापूर्वी पहिली गट, गणांची यादी प्रसिद्ध केलेली होती, ती योग्य होती. त्यानंतर तालुक्यातील काही व्यक्तींनी हस्तक्षेप करून भौगोलिक रचनेची मोडतोड करून चुकीच्या पद्धतीने त्यांच्या स्वार्थासाठी गट, गणांची रचना केली आहे. त्यामुळे तालुक्यातील सर्व आठ गट व सोळा गणांवर परिणाम झालेला आहे. नव्याने प्रसिद्ध केलेली गट व गणांची यादी ही भौगोलिक रचनेला धरून नाही.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.