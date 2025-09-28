चाकण बाजारात रताळ्याची ५० टन आवक
चाकण, ता. २८ : येथील खेड कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या महात्मा फुले बाजार आवारात रविवारी (ता. २८) कर्नाटक राज्यातून नवरात्रोत्सवातील उपवासासाठी रताळ्याची सुमारे ५० टन आवक झाल्याने रताळ्याला मोठी मागणी राहिली. घाऊक बाजारात २० ते २५ रुपये प्रति किलो भाव राहिले. किरकोळ बाजारात रताळे मात्र ६० रुपये प्रतिकिलोने विकले जात आहेत. मध्यप्रदेश राज्यातून भुईमुगाच्या ओल्या शेंगांची सुमारे २० टन आवक झाली. ओल्या शेंगांना घाऊक बाजारात प्रति किलोला ४० ते ५० रुपये भाव मिळाला.
चाकण (ता. खेड) येथील महात्मा फुले बाजार आवारात विदर्भातील बुलडाणा जिल्ह्यातून, तसेच कर्नाटक राज्यातून हिरव्या मिरचीची सुमारे ५० टन आवक झाली. नाशिक, सातारा, अहिल्यानगर जिल्ह्यातून टोमॅटोची सुमारे ५० टन आवक झाली. टोमॅटोला पावसामुळे मागणी मंदावली आहे. भावात प्रति किलोला १० रुपयांनी घट झाली आहे. टोमॅटोला १० ते १५ रुपये प्रति किलोला बाजारभाव मिळाला. उत्तरप्रदेश, आग्रा, मध्यप्रदेश, इंदोर, गुजरात येथून सुमारे २००० क्विंटल बटाट्याची आवक झाली. बटाट्याला बाजारात प्रति किलोला १२ ते १८ रुपये बाजारभाव मिळाला. कांद्याची सुमारे १०५० क्विंटल आवक झाली. कांद्याला घाऊक बाजारात प्रति किलोला १२ ते १५ रुपये बाजारभाव मिळाला.
फळभाज्यांचे प्रति किलोचे बाजारभाव पुढीलप्रमाणे ः
टोमॅटो १० ते १५, कारली २० ते ३०, दोडका ३० ते ५०, भेंडी ३० ते ४०, गवार ७० ते ९०, कोबी १० ते २०, फ्लॉवर १० ते २०, वांगी २५ ते ३५, काकडी १६, वालवर २५ ते ४०, हिरवी मिरची ३० ते ४०, दुधी भोपळा १० ते १५, शेवगा ६० ते १००, ढोबळी मिरची ३० ते ५०, चवळी २५ ते ३५, हिरवा वाटाणा ७० ते १००, गाजर २५ ते ३५, आले (आद्रक) २५ ते ३० रुपये.
कोथिंबीर, मेथीचे भाव वाढले
कोथिंबीर, मेथी, शेपू, पालकाच्या सुमारे एक लाख वर जुड्यांची आवक झाली. कोथिंबीर, मेथीचे भाव वाढले. मेथीच्या एका जुडीला १५ ते २० रुपये भाव मिळाला. कोथिंबिरीच्या एका जुडीला १० रुपये भाव मिळाला. पालक, शेपूच्या एका जुडीला १० रुपये भाव मिळाला. पावसामुळे पालेभाज्यांचे भाव वाढले आहेत.
