पिकअपची दुचाकीला धडक; चिमुकल्याचा जागीच मृत्यू
चाकण, ता. २८ : चाकण- आळंदी मार्गावर दुचाकीवरून आळंदीकडे जात असताना दुचाकीला पाठीमागून पिकअपने जोराची धडक दिली. या धडकेत दुचाकीवरील चालक व त्यांची पत्नी, मुलगी व लहान मुलगा हे गंभीर जखमी झाले. यामध्ये नऊ महिन्याच्या मुलाचा मृत्यू झाल्याची अशी माहिती चाकण पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक संजय सोळंके यांनी दिली.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हा अपघात शनिवारी (ता. २७) दुपारी अडीचच्या सुमारास चाकण- आळंदी मार्गावर घाटाजवळ रोटाई माता मंदिरापासून सुमारे १०० मीटर अंतरावर घडला. चाकण बाजूकडून आलेल्या पिकअप गाडीने (क्र. एमएच १४, ८९७२) जोराची धडक दिली. गाडी चालक अपघाताची माहिती न देता निघून गेला. या पिकअप चालकावर गुन्हा दाखल केला आहे. दुचाकी चालक ज्ञानोबा तुळशीराम मुळे (वय ४०, रा. आळंदी, ता. खेड) यांनी फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी आरोपी पिकअप चालकाला अटक केलेली नाही.
