चाकण- शिक्रापूर मार्गाची अधिकाऱ्यांकडून पाहणी
चाकण, ता. ३० : चाकण- तळेगाव, चाकण- शिक्रापूर मार्गावर मोठ्या प्रमाणात पावसाने खड्डे पडलेले आहेत. या मार्गावरील खड्डे तरी बुजवावेत, अशी मागणी ट्रॅफिक मुक्त चाकण कृती समिती व नागरिकांची आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपअभियंता राहुल कदम यांनी मार्गाच्या दुरवस्थेची मंगळवारी (ता. ३०) पाहणी केली.
उपअभियंता कदम यांनी मार्गाच्या दुरवस्थेची पाहणी केल्यानंतर ट्रॅफिक मुक्त चाकण कृती समितीच्या सदस्यांशी चर्चा करून या मार्गावरील खड्डे त्वरित बुजविण्यात येतील, असे आश्वासन दिल्याची माहिती समितीचे कुणाल कड, प्रशांत टोपे, प्रतीक जाधव यांनी दिली.
चाकण (ता. खेड) येथे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सोमवारी (ता. २९) एका कार्यक्रमानिमित्ताने भेट दिली होती. ट्रॅफिक मुक्त चाकण कृती समितीच्या वतीने पीएमआरडीएला आंदोलनाचे निवेदन दिले होते. उपमुख्यमंत्री पवार यांनी येथील रस्त्याची दुरुस्ती लवकरच करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर तळेगाव- चाकण- शिक्रापूर या महत्त्वाच्या रस्त्याची पाहणी करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी येथे आले व त्यांनी चाकण- शिक्रापूर रस्त्यावर माणिक चौक, तळेगाव चौकाजवळ पाहणी केली. यावेळी समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी उपअभियंता कदम यांना ज्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात खड्डे पडले आहेत त्या ठिकाणी नेऊन रस्त्याची दयनीय अवस्था दाखवली. नागरिक, कामगार, उद्योजक, व्यावसायिक, वाहनचालक यांना होत असलेल्या त्रासाची माहिती दिली. या ठिकाणी डांबरीकरण करण्याची मागणी केली. यावेळी कुणाल कड सांगितले की, यांनी शासनाने चाकण, तळेगाव, शिक्रापूर या मार्गाच्या दुरुस्तीसाठी जो ५९ कोटीचा निधी मंजूर केला आहे तो अतिशय अपुरा आहे.
या रस्त्याच्या प्रस्तावित कामासाठी रुंदीकरणासाठी शासनाला प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. तो मंजूर होणार आहे. दिवाळीनंतर या रस्त्याचे रुंदीकरण व इतर कामे होणार आहेत. सध्या फक्त रस्त्यावरील खड्डे बुजविण्यात येणार आहेत. एमएसआयडीसीने हा रस्ता दुरुस्तीसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे दिलेला आहे.
- राहुल कदम, उपअभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग
