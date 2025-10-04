मेदनकरवाडी तरुणाची आत्महत्या
मेदनकरवाडीत तरुणाची आत्महत्या की घातपात?
चाकण, ता. ४ : मेदनकरवाडी (ता. खेड) गावच्या हद्दीत राहत्या घरात एका विवाहित तरुण पंख्याला ओढणी बांधून गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळून आला आहे. हा प्रकार शुक्रवारी (ता. ३) उघडकीस आला आहे. त्यामुळे ही आत्महत्या आहे की घातपात आहे याचा तपास चाकण पोलिस करीत आहे. आनंद सुभाष धनगर (वय ३२) असे आत्महत्या केलेल्या विवाहित तरुणाचे नाव आहे. मृत आनंद यांची पत्नी स्वरूपा या माहेरी कुरुळी येथे गेल्या होत्या. त्या माहेरून सकाळी साडेसातच्या सुमारास घरी आल्या, त्यावेळी घराचा दरवाजा बंद होता. त्यांनी पतीला आवाज दिला तरी घराचा दरवाजा उघडला नसल्याने त्यांनी खिडकीतून आत पाहिले असता पती गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळले. त्यानंतर स्थानिकांच्या मदतीने घराचा दरवाजा तोडून आनंद यांना खाली घेत त्वरित ग्रामीण रुग्णालयात उपचारासाठी नेण्यात आले; परंतु त्यांचा मृत्यू झाला असल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.