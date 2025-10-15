बाळासाहेब वाफगावकरांनी जपला गोहत्या रोखण्याचा वसा
चाकण, ता.१५ : काळूस (ता. खेड) येथे व्यावसायिक बाळासाहेब वाफगावकर १०० गायींचा गोठा गेल्या १५ वर्षांपासून पदरमोड करून चालवीत आहेत. त्यांनी पत्नी दीपाली यांच्यासह गोहत्या रोखण्याचा वसा घेतला आहे. काही शेतकऱ्यांनी गायी खाटकाकडे विक्रीसाठी आणलेल्या होत्या. त्यातील सुमारे पाचशेहून अधिक गायी वाचविण्याचे काम वाफगावकर यांनी केलेले आहे.
बाळासाहेब वाफगावकर स्वखर्चातून १०० गायींचा गोठा चालवतात. येथे कोणतीही ट्रस्ट नाही. या गोठ्यात ज्या गायीपासून दूध निघते ते दूध गायीच्या वासरांना दिले जाते. दुधाची विक्री केली जात नाही. तसेच तूपही बनवले जात नाही. त्यामुळे हा गोठा पूर्णपणे ‘ना नफा’ या तत्त्वावर चालू आहे.
वाफगावकर व त्यांच्या पत्नी दीपाली या दोघा उभयांतांनी व्यवसाय सांभाळत असताना एक सामाजिक कार्य करावे व गोमातेचे रक्षण करावे हे ध्येय ठरवले. हल्ली बरेच शेतकरी गायी दूध देण्याचे बंद झाल्यानंतर त्या खाट्या होतात आणि त्यांची अवस्था बिकट होते. मग शेतकरी चाऱ्याअभावी त्यांचा सांभाळण्याचा खर्च पेलवत नाही. त्यामुळे त्या गायी खाटकाकडे बाजारात विकतो आणि त्या गायी कत्तल खाण्यात जातात. त्यामुळे याला कुठेतरी आळा बसावा व गोहत्या थांबावी याचा विचार त्यांनी केला आणि काळुसजवळ शेती विकत घेऊन त्या जागेवर त्यांनी गोशाळा उभारली.
गोशाळा हा प्रकल्प म्हणजे मुक्या जिवाला जीवदान देण्याचा हा एक छोटासा प्रयत्न आहे. या गोशाळेत सध्या शंभर गायी, वासरे आहेत. त्यांना नित्यनेमाने चारा, खाद्य दिले जाते. त्यासाठी काही मजूर तेथे ठेवलेले आहेत. स्वतः बाळासाहेब वाफगावकर व त्यांची पत्नी हे दोघे गायींना चारा देतात खाद्य देतात. यापुढेही भविष्यकाळात मोठी गोशाळा उभारण्याचा त्यांचा संकल्प आहे. सुमारे एक हजार गायी या गोशाळेत ठेवणार आहेत.
- बाळासाहेब वाफगावकर
