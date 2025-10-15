गुजरातच्या पणत्यांना राज्यात मागणी
चाकण, ता. १५ : बाजारात गुजरात, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश या राज्यातून मातीच्या पणत्या, दिवे, आकाशकंदील, दिवाळीसाठी लागणाऱ्या इतर मातीच्या वस्तू विक्रीसाठी आल्या आहेत. या मातीच्या पणत्या बाजारात विकल्या जात आहेत. त्यामुळे गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार येथील विक्रेते चाकण बाजारात हातगाड्या फिरवून मातीच्या पणत्या आणि दिवाळीच्या सणासाठी मातीच्या वस्तू विकत आहेत.
दिवाळीच्या सणाला मातीच्या पणत्यांना महत्त्व आहे. या पणत्यांमध्ये तेल घालून कापसाची वात ठेवून मातीच्या पणत्यांचे दिवे पेटवले जातात. या दिव्यांनी लख्ख प्रकाश पडतो. त्यामुळे मातीच्या पणत्यांना मोठी मागणी असते. आधुनिक काळात इलेक्ट्रिक दिवे, दिव्यांच्या माळा असल्या तरी दिवाळीच्या सणाला मातीच्या पणत्यांना महिला आवर्जून मागणी करतात. त्यामुळे पणत्यांची विक्री होते. शहरात सुमारे तीस टन मातीच्या पणत्या, दिवे, इतर साहित्य दिवाळीच्या सणाला विक्री करण्यासाठी परराज्यातून आले आहे. हे साहित्य हातगाड्यावर तसेच दुकानात विकले जाते.
चाकण बाजारात हातगाडी घेत फिरून मातीच्या पणत्या, दिवे विकले जात आहेत. या पणत्या आकर्षक रंगाच्या आणि विविध प्रकारात असल्याने त्यांना अधिक मागणी आहे. दोनशेहून अधिक हातगाडी चालक शहरात फिरत आहेत.
राजिंदर साहा, मातीच्या पणत्या विक्रेते
