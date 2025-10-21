चाकणमध्ये उघड्यावर मिठाई विक्री
चाकण, ता.२१ : येथील बाजारातील रस्त्यावर अनेक लोक हातगाडी घेऊन फिरतात. ते येथे मिठाई बनवतात ही मिठाई हातगाडीवर उघड्यावरच असते. तसेच मिठाईच्या दुकानातही उघड्यावर मिठाई बनवली जाते आणि ती विकली जात असल्याने नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. तर याकडे अन्नऔषध प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
चाकण (ता. खेड) येथील बाजारात रस्त्यावर अनेक हातगाडीवर उघडी मिठाई सर्रास विकण्यासाठी दिसते. दिवाळीच्या सणात ही उघडी मिठाई अनेकजण खरेदी करतात. यामध्ये गरीब , शेतकरी मजूर , काही कामगार प्रामुख्याने ही मिठाई खरेदी करतात. या उघड्या मिठाईवर माश्या व इतर कीटक बसतात. सध्या राजस्थान, उत्तर प्रदेशमधून आलेले विक्रेते हातगाड्या शहरात फिरवून ही मिठाई दिवाळीच्या सणात विकत आहेत. चाकण परिसरात मोठ्या प्रमाणात काही दुकानात मिठाईमध्ये भेसळ होत आहे. या विक्रेत्यांकडे अन्न औषध प्रशासन विभागाचे तसेच चाकण नगर परिषदेच्या आरोग्य विभागाचे अजिबात लक्ष नाही असाही आरोप नागरिकांचा आहे.
या उघड्या मिठाईवर उघड्या अन्नावर माश्या व इतर कीटक बसतात. त्यामुळे ही मिठाई खरेदी करू नये. त्यामुळे पोटाचे विकार व इतर उलट्या, जुलाब होऊ शकतात. त्यामुळे नागरिकांनी याची काळजी घ्यावी. चाकण नगर परिषदेच्या आरोग्य विभागाने याकडे लक्ष दिले पाहिजे. जे लोक हातगाडीवर मिठाई व खाद्यपदार्थ विकतात त्यांना कडक सूचना ही दिल्या पाहिजेत.
- डॉ. सचिन कांबळे, वैद्यकीय अधीक्षक, चाकण ग्रामीण रुग्णालय
