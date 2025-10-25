केंद्राच्या धोरणामुळे कांदा उत्पादकांना फटका
चाकण, ता.२५ : राज्यात कांद्याच्या बाजारभावात गेल्या सहा महिन्यांपासून मोठी घसरण झाली आहे. निर्यात बंदीच्या धोरणांमुळे उत्पादकांना मोठा आर्थिक फटका बसत आहे. राज्यातील विविध घाऊक बाजारात कांद्याला प्रतिकिलोला आठ ते चौदा रुपये बाजारभाव मिळत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च, वाहतूक खर्च, मजुरी खर्च वसूल होत नाही. यामुळे उत्पादक चितांक्रांत झाले आहेत.
जागतिक पातळीवर पाकिस्तान, चीनच्या कांद्याची मोठ्या प्रमाणात निर्यात होत आहे. जागतिक बाजारपेठेत भारताची कांद्याची स्पर्धा मात्र कमी झाली आहे. केंद्राने कांदा निर्यातीवर अधिक शुल्क लावले. त्यामुळे डिसेंबर २०२३ मध्ये निर्यात पूर्णपणे थांबली. त्यामुळे भारताची कांदा निर्यात खूपच कमी झाली आहे.
शेतकरी उद्ध्वस्त
देशात पावसाचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात असल्याने कांदा पिकवणारी मुख्य राज्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या राज्यातील कांदा पिकाला मोठ्या प्रमाणात फटका बसला आहे. त्यामुळे पावसाळी कांदा विक्रीसाठी येणारा उशिरा बाजारात येणार आहे. पावसाने शेतकऱ्यांचा कांदा वखारीतील मोठ्या प्रमाणात सडलेला आहे. त्यामुळे शेतकरी उद्ध्वस्त झाला आहे, असे शेतकरी, व्यापारी माणिक गोरे, सुभाष पवळे, निर्यातदार, व्यापारी प्रशांत गोरे पाटील आदींनी सांगितले.
राज्यातील कांद्याच्या प्रमुख बाजारात कांद्याचे भाव घसरले आहेत. तसेच पावसाळी कांदा बाजारात विक्रीसाठी येण्यास उशीर झाला आहे. कांद्याला हमीभाव मिळावा. निर्यात मोठ्या प्रमाणात सुरू करावी. कांद्याला शासनाने हमीभाव द्यावा अशा मागण्या शेतकऱ्यांच्या, व्यापाऱ्यांच्या, संघटनांच्या आहेत. राज्यात शेतकऱ्यांनी, संघटनांनी आंदोलने केली तरी कांद्याचे भाव मात्र वाढत नाही त्यामुळे ऐन दिवाळीच्या सणात शेतकऱ्यांनी साठवलेल्या कांद्याला मात्र कवडी मोल भाव मिळत आहे.
- पोपट पवार, कांदा उत्पादक
