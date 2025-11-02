चाकण बाजारात मिरचीची १०० टन आवक
चाकण, ता. २ : येथील खेड कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या महात्मा फुले बाजार आवारात रविवारी (ता. २) गुजरातमधून, तसेच नागपुरातून हिरव्या काळी मिरचीची व हिरव्या पिवळ्या मिरचीची मिळून सुमारे १०० टन आवक झाली.
तसेच, नव्या बटाट्याची मोठ्या प्रमाणात आवक झाली. नव्याने काढणी केलेल्या बटाट्याची सुमारे एक हजार क्विंटल आवक झाली. या बटाट्याला घाऊक बाजारात प्रति किलोला १० ते १५ रुपये भाव मिळाला, तर मध्य प्रदेशातील इंदोर बटाट्याला प्रति किलो २१ रुपये भाव मिळाला. आग्रा व गुजरात राज्यातूनही बटाट्याची आवक झाली. कांद्याची सुमारे दीड हजार क्विंटल आवक झाली. कांद्याला प्रति किलो आठ ते १५ रुपये भाव मिळाला.
शेतातील फळभाज्या व भाजीपाला पावसाने सडल्याने बाजारात फळभाज्या व भाजीपाल्यांची आवक कमी प्रमाणात होत आहे तसेच, मागणी अधिक आहे. त्यामुळे फळभाज्यांचे व पालेभाज्यांचे भाव वाढले आहे. गवार, हिरवा वाटाणा, वालाच्या शेंगा यांचे भाव किरकोळ बाजारात प्रति किलोला अगदी १५० ते २०० रुपये आहेत.
फळभाज्यांचे भाव पुढीलप्रमाणे (प्रति किलोचे भाव) ः
टोमॅटो (१५), कारली (१५ ते २५) दोडका (२०ते ३०),भेंडी (२५ते ३५) गवार (८०), कोबी (१० ते १५) फ्लॉवर (१६), वांगी (२० ते ३०), हिरवी मिरची (२० ते ३०), दुधी भोपळा (१० ते २५), शेवगा (५० ते ७०), ढोबळी मिरची (३० ते ५०), चवळी (२० ते ३०), हिरवा वाटाणा (१५० ते १७०), काकडी (२०), गाजर (२५ ते ३५), आले (३०ते ४५), वालवर (४० ते ६० रुपये).
मेथीचे भाव वाढले
कोथिंबीर, मेथी, शेपू, पालकच्या सुमारे एक लाख वर जुड्यांची आवक झाली. मेथीच्या एका जुडीला १५ रुपये भाव मिळाला. कोथिंबिरीच्या एका जुडीला १० रुपये भाव मिळाला. पालक, शेपूच्या एका जुडीला आठ ते १० रुपये भाव मिळाला.
