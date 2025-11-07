बेपत्ता महिलांमागचं गूढ वाढतंय!
चाकण, ता. ५ : खेड तालुक्यातील चाकण परिसरात मोठ्या संख्येने महिला, तरुणी गायब होताहेत. अगदी लहान मुलांना सोडून काही महिला बेपत्ता होत आहेत. अल्पवयीन मुली, १८, २० ते २५ वर्षांच्या तरुणी, ३५ ते ४५ वर्षांच्या महिलांचे बेपत्ता होण्याचे प्रमाण वाढलेले आहे हे धक्कादायक आहे.
चाकण येथे औद्योगीकरणाचा मोठा परिसर आहे. या परिसरात देशातील, परराज्यातील तसेच राज्यातील मोठा कामगार वर्ग येथे राहण्यासाठी आलेला आहे त्यामुळे येथे लोकवस्ती मोठ्या प्रमाणात वाढलेली आहे. त्यामुळे काहीजण महिलांना, तरुणींना आमिष दाखवून त्यांना पळवून नेत आहेत असे प्रकार उघडकीस येत आहेत. या महिला ,तरुणींना परराज्यात पळवून नेले जात आहे.बेपत्ता झालेल्या महिलांचा, तरुणींचा शोध नातेवाईक, पोलिस घेतात काही महिला, तरुणी सापडतात; परंतु काही महिला, तरुणी पाच, दहा वर्षे झाले तरी सापडत नाहीत ही मोठी शोकांतिका आहे.
पोलिसांची निरीक्षणे
घरातील भांडण
प्रेम प्रकरण
अनैतिक संबंध
प्रेम विवाह,
लग्नाला विरोध
घरातील छळ
मानसिक त्रास
नोकरीची इच्छा
काही आमिष
काहींची जबरदस्ती
अपहरण
चाकण पोलिस ठाणे (२०२४- २०२५ आकडेवारी)
प्रकार***२०२४***२०२५
बेपत्ता ***११७***१२९
सापडल्या***८६***७२
न सापडलेल्या***३१***५७
दर महिन्याला साधारणपणे दहा ते बारा महिला, तरुणी बेपत्ता होत आहेत हे प्रमाण मोठे आहे. काही बेपत्ता महिला, तरुणींचा शोध अगदी परराज्यात घेतला जातो तेथून महिला, तरुणी येथे आणल्या जातात.
महिला, तरुणींना काहीजण पळवून नेतात. काहीजण आमिष दाखवतात तर काहीजणी स्वेच्छेने जातात. महिला ,तरुणी पळून जाण्याची विविध कारणे आहेत. बेपत्ता महिला, तरुणींना शोधण्यासाठी एक स्वतंत्र पोलिस पथक नेमण्यात आले आहे. त्यामुळे अनेक महिला, तरुणी पोलिसांच्या ताब्यात पुन्हा येतात. त्यांना नातेवाइकांच्या ताब्यात देण्यात येते; परंतु अनेक महिला, तरुणींचा शोध घेऊनही त्या सापडत नाहीत हेही वास्तव आहे.
- संजय सोळंके, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक, चाकण (ता. खेड)
