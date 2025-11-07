चाकण नगर परिषदेसाठी स्वप्नील मोरे निवडणूक निर्णय अधिकारी निवडणूक निर्णय अधिकारी
चाकण, ता. ७ : चाकण नगर परिषदेचे निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून स्वप्नील मोरे यांची नियुक्ती जिल्हाधिकाऱ्यांनी केली आहे. तर चाकण नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी डॉ. अंकुश जाधव हे काम पाहणार आहेत.
नगर परिषदेच्या निवडणुकीसाठी १२ प्रभागांमध्ये ३६ मतदान केंद्र चाकण शहरात आहेत. एकूण मतदार ३३ हजार १२५ आहेत. येत्या १० ते १७ नोव्हेंबर पर्यंत उमेदवारांची अर्ज स्वीकृती सकाळी ११ ते दुपारी ३ या वेळेत होणार आहे. १८ नोव्हेंबरला अर्जाची छाननी, वैधता करण्यात येणार आहे. २१ नोव्हेंबरला अर्ज उमेदवारांना दुपारी तीन वाजेपर्यंत मागे घेता येणार आहेत. २६ नोव्हेंबरला चिन्ह वाटप होणार आहे. नगर परिषदेच्या निवडणुकीसंदर्भात ऑनलाइन अर्ज उमेदवाराने भरल्यानंतर त्याची पीडीएफ फाइल प्रिंटसह संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडे द्यायची आहे. निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडे उमेदवारांनी स्वतःची सही करून अर्ज प्रतीसह द्यायचा आहे. त्यानंतर उमेदवाराला अर्ज दाखल केल्याची पोहोच मिळणार आहे. उमेदवाराला त्याचे काही प्रतिज्ञापत्र, स्वयंघोषणापत्र, हमीपत्र, नगर परिषदेचा ठेकेदार नसल्याचे तसेच अन्य हमीपत्र ऑनलाइनवर तसेच निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडे द्यायचे आहेत.
...म्हणून अपक्ष उमेदवारांची उडणार तारांबळ
नगर परिषदेच्या निवडणुकीत बहुतांश राजकीय पक्षाचे उमेदवार उभे राहणार आहेत. त्यामुळे राजकीय पक्षांच्या उमेदवारांना प्रचारासाठी वेळ मिळणार आहे. २६ नोव्हेंबरला उमेदवारांना चिन्ह वाटप करण्यात येणार आहे. अपक्ष उमेदवारांना चिन्ह मिळाल्यानंतर फक्त पाच दिवस प्रचारासाठी राहणार आहेत त्यामुळे अपक्ष उमेदवारांची मात्र तारांबळ उडणार आहे हे मात्र वास्तव आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.