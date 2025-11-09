घरगुती वीजमीटर हवा, मोजा २५ हजार रुपये
चाकण, ता.८: येथील औद्योगीकरणाचा परिसर वाढल्याने मोठी रहिवासी वस्ती , गृहप्रकल्प, सोसायट्या ,प्लॉटिंग वाढले आहे त्यामुळे घरगुती वापरासाठी विजेची मोठी गरज आहे. चाकण परिसरात सुमारे ३५ हजारावर घरगुती वापराचे वीज मीटर आहेत. दररोज ही संख्या वाढत आहे.इमारत बांधल्यानंतर तत्काळ वीजपुरवठा मिळावा यासाठी कामगार वर्ग व इतरांकडून लाइनमन, काही खासगी कामे करणारे वायरमन ग्राहकांकडून १५ ते २५ हजार रुपये मोजून घेतात व वीजमीटर बसवून देतात. याकडे महावितरणचे अधिकारी दुर्लक्ष करत आहेत, असा आरोप ग्राहकांचा आहे.
चाकण (ता. खेड) येथील औद्योगिक वसाहतीमुळे व परिसराच्या विकासामुळे येथे मोठी रहिवासी वस्ती वाढली आहे. अनेक गृह प्रकल्प, प्लॉटिंग आहेत. इमारत बांधल्यानंतर तत्काळ वीजपुरवठा मिळावा यासाठी महावितरणचे काही लाइनमन तसेच खासगी कामे करणारे वायरमन मनमानेल त्या पद्धतीने ग्राहकांकडून पैसे उकळतात. प्रत्यक्षात नव्याने वीजपुरवठा घेण्यासाठी वापर लोडनुसार घरगुती वापराच्या मीटरसाठी साडेतीन हजार ते साडेपाच हजार रुपये महावितरणचे कोटेशन आहे. दरम्यान, येथे लोड शिल्लक नाही, त्यामुळे तुम्हाला वीज मीटर मिळविण्यासाठी एक, दोन महिने लागतील. पुढे पैसे द्यावे लागतात या व इतर अनेक सबबी संबंधित लाइनमनकडून सांगितल्या जातात. त्यामुळे अनेक ग्राहक वैतागले आहेत; पण तक्रार केली तर आपला वीजपुरवठा सुरळीत राहील का, याची भीती ग्राहकांना आहे.
काही ठेकेदार उकळतात अव्वाच्या सव्वा रक्कम
सध्या कृषिपंपांना वी पुरवठ्यासाठी वीजजोड दिले जात नाही. औद्योगिक वसाहतीत नवीन वीजपुरवठा घेण्यासाठी नवीन रोहित्र घेण्यासाठी, विद्युत खांब टाकण्यासाठी ही कंपन्यांकडून, लघू उद्योजकांकडून काही ठेकेदार, महावितरणचे काही अधिकारी यांच्याकडून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक लूट होते. काही अधिकारी, लाइनमन काही कंपन्यांत, लघू उद्योगात वीज चोरीलाही प्रोत्साहन देतात व त्यांच्याकडून ठराविक रक्कम घेत असतात. काही प्रकार महावितरणकडून उघडकीस येतात. औद्योगिक वसाहतीतील कंपन्यांत, लघुउद्योगात वीजपुरवठा घेण्यासाठी काही ठेकेदार अव्वाच्या सव्वा रक्कम आकारतात. कंपनीतील वीजपुरवठ्याच्या कामाला मंजुरी महावितरण देते व कामावर देखरेख ठेवते त्यातही मोठा आर्थिक झोल होतो, असे ग्राहकांचे म्हणणे आहे.
ग्राहकाला वीज मीटर देताना महावितरणकडून मीटर, प्रोसेसिंग फी, सिक्युरिटी डिपॉझिट आदी कोटेशनमध्ये घेतले जाते. घरगुती वीज वापरासाठी लोडनुसार साडेतीन हजार ते साडेपाच हजार रुपये कोटेशन ग्राहकाला दिले जाते. हे कोटेशन ग्राहकाने भरल्यानंतर सात दिवसांत वीज मीटर दिला जातो. कोणी लाइनमन तसेच खासगी वायरमन अधिक पैसे ग्राहकांकडून घेत असेल तर त्यांनी महावितरणच्या कार्यालयाशी संपर्क साधावा तसेच तक्रार करावी.
- राजेंद्र गोरे, उपकार्यकारी अभियंता, महावितरण
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.