निवडणुकीत उमेदवार खर्चाची मर्यादा पाळणार का?
चाकण, ता. ८ : राज्यात नगरपरिषद, नगरपंचायतीच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. दहा तारखेपासून उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यात येणार आहेत. नगरसेवक पदासाठी आणि नगराध्यक्ष पदासाठी उमेदवारी अर्ज सोमवार (ता. १७) पर्यंत दाखल करता येणार आहेत. अर्ज दाखल केल्यानंतर खर्च विहित नमुन्यात निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडे द्यावयाचा आहे.
‘ब’ वर्ग नगरपरिषदेच्या निवडणुकीत नगरसेवक पदासाठी खर्चाची मर्यादा साडेतीन लाख रुपयांची आहे. तर नगराध्यक्ष पदासाठी सव्वा अकरा लाख रुपये खर्चाची मर्यादा आहे. निवडणुकीत उमेदवार निवडणूक आयोगाच्या मर्यादेनुसार खर्च करतात का? त्या खर्चाच्या बाहेरही उमेदवारांचा अधिक खर्च होतो. कागदोपत्री काही खर्च येतो, परंतु प्रत्यक्षात बाहेर होणारा खर्च मोठा असतो. सध्या काही उमेदवारांकडून मतदारांना प्रलोभित करण्यासाठी महिलांच्या देवदर्शन सहली, विविध हॉटेलवर पार्ट्या, बक्षीस वाटप करता येणारे खेळ, मतदारांना कोणत्या न कोणत्या कारणाने विविध वस्तू, साड्यांचे वाटप केले जाते. मतदार उमेदवाराच्या प्रलोभनाकडे आकर्षित होतो, परंतु काही मतदार उमेदवाराच्या प्रलोभनाकडे आकर्षित होत नाही हे वास्तव आहे.
उमेदवारांनी त्यांच्या निवडणुकीचा खर्च रोजच्या रोज द्यायचा आहे. उमेदवारांनी समाज माध्यमावर जाहिरात करताना, काही व्हिडिओ टाकताना टीकात्मक, कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करणारे व्हिडिओ टाकू नयेत. सर्वांनी निवडणूक आयोगाच्या आचारसंहितेत राहूनच खर्च आणि प्रचार करणे गरजेचे आहे. रात्री दहापर्यंत प्रचार करावा. एखाद्या उमेदवाराने दुसऱ्या उमेदवाराला केलेली आक्षेपार्ह टीका, बदनामी बाबत तक्रार केल्यास दखल घेतली जाईल.
स्वप्निल मोरे, निवडणूक निर्णय अधिकारी
