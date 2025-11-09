बैलगाडा शर्यतींना राज्यात ‘अच्छे दिन’
चाकण, ता. ९ : राज्यात बैलगाडा तसेच बैलगाडी (छकडा) शर्यतींना अच्छे दिन आले आहेत. या शर्यतीत कोट्यवधी रुपयांची बक्षिसे आयोजकांकडून देण्यात येत आहेत. तसेच बैलांनाही स्वतंत्र बक्षीस दिले जात आहे. त्यामुळे बैलगाडा मालकांच्या चेहऱ्यावर समाधान दिसत आहे.
मध्यंतरी बंद असलेल्या शर्यतींमुळे बैलगाडी मालकांमध्ये चिंतेचे वातावरण होते. परंतु आता या शर्यतींवर फॉर्च्यूनर, थार, ट्रॅक्टर, दुचाकी अशा वस्तू बक्षीस म्हणून दिल्या जात आहेत. त्यांना त्यांना ‘अच्छे दिन’ आल्याचे गाडा चालकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे आता बैल बाजारातही खिलारी बैलांची शर्यतीसाठी खरेदी-विक्री मोठ्या प्रमाणात होत आहे. अगदी कर्नाटक राज्यातूनही बैलांची खरेदी विक्री होत आहे. एका बैलाची किंमत २५ ते ५० लाख रुपयांपर्यंत जात आहे. बैलगाडा शर्यतीकडे मोठ्या प्रमाणावर तरुण आकर्षिले जात आहेत. शर्यतीत कोट्यवधी रुपयांची बक्षिसे असल्यामुळे बैलगाड्यांचे प्रमाण वाढले आहे. बैलगाडा शर्यती दोन ते चार दिवस सलग चालतात. एका बैलगाडा शर्यतीत पाचशे, एक हजाराहून अधिक बैलगाड्यांचा सहभाग असतो. सध्या राज्यातील पुणे, सातारा, सांगली, अहिल्यानगर या जिल्ह्यात बैलगाडा शौकिनांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढू लागली आहे. तसेच बैलगाडा मालकांची संख्याही वाढू लागली आहे.
अनेक नागरिक नाव, गावासाठी परंपरा म्हणून बैलगाडा ठेवतात. बैलांचा खर्चही मोठ्या प्रमाणात असतो. तो खर्च परवडणारा नाही तरी काही लोक बैलांचा सांभाळ करतात आणि बैलगाडा ही आपली परंपरा सुरू ठेवण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो. बैलगाडा शर्यतीसाठी त्या ठिकाणी नेण्यासाठी वाहनाची तसेच सोबत काही तरुणांची व्यवस्था करावी लागते, त्याचाही खर्च मोठा असतो. ही परंपरा सांभाळण्यासाठी काहीजण प्रयत्न करतात हे वास्तव आहे. बैलगाडा शर्यतीत गाडा किती सेकंदात धावला हे सांगणारा निवेदक त्याच्या अस्सल रांगड्या बोली भाषेत जे गाड्याचे, शर्यतीचे वर्णन करतो ते उल्लेखनीय असते. त्यामुळे बैलगाडा, शर्यतीत निवेदकांनाही चांगली मागणी राहते. त्यामुळे राज्यात असे काही निवेदक प्रसिद्ध झाले आहेत त्यांना शर्यतीसाठी मागणी मोठी असते.
आर्थिक चक्र सुरू राहते
राज्यात बैलगाडा, बैलगाडी शर्यतीचे मोठ्या प्रमाणात आयोजन केले जाते. मोठ्या प्रमाणात कोट्यवधी रुपयांची बक्षिसे ठेवली जातात. या शर्यतीच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात इतर व्यवसाय करणाऱ्यांना व्यवसाय मिळतो. त्यामध्ये वाजंत्री आणि इतर व्यावसायिकांना रोजगार मिळतो. या शर्यतीच्या माध्यमातून आर्थिक चक्र सुरू राहते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.