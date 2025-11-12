चाकण रस्त्याच्या रुंदीकरणाला झाडांचा अडथळा
चाकण, ता. १२ : येथील माणिक चौकाजवळ चाकण- शिक्रापूर मार्गावर तळेगाव चौकापासून ५०० मीटर अंतर रस्त्याचे एकेरी मार्गाचे रुंदीकरण होत आहे. सध्या एका बाजूने रुंदीकरणाचे काम सुरू झालेले आहे. मात्र, या रुंदीकरणाच्या आत मोठी झाडे व काही ठिकाणी विद्युत रोहित्र येत आहेत. त्यामुळे रुंदीकरण मार्गाला अडथळा निर्माण होत आहे.
चाकण (ता. खेड) येथील माणिक चौक ते चाकण- शिक्रापूर रस्त्यावरील ओढ्यापर्यंत सुमारे पाचशे मीटर अंतरापर्यंत चाकण शिक्रापूर मार्गाचे दोन्ही बाजूने रुंदीकरण होणार आहे. सध्या एकाच चाकण बाजूकडे येणाऱ्या मार्गाचे रुंदीकरणाचे काम सुरू आहे. मात्र, या मार्गात मोठी झाडे आहेत. मोठी झाडे न काढल्यामुळे रुंदीकरण न होता मार्ग प्रत्यक्षात अरुंद होणार आहे. त्यामुळे वाहतूक कोंडी पुन्हा होणार आहे. रुंदीकरण करताना झाडे व इतर अतिक्रमणे काढणे गरजेचे आहे.
चाकण- शिक्रापूर, चाकण- तळेगाव हा मार्ग सध्या एमएसआयडीसीच्या ताब्यात आहे. झाडे काढण्यासाठी परवानगी घ्यावी लागते. एमएसआयडीसी परवानगी घेऊन झाडे काढणार आहे. दोन्ही बाजूने मार्गाचे रुंदीकरण होऊन डांबरीकरण होणार आहे. चाकण- तळेगाव मार्गावर काही लोक रुंदीकरणाला विरोध करत आहेत. त्यामुळे तेथील काम रेंगाळले आहे.
- दिलीप शिंदे, उपअभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
