चाकणमधील ब्रिटिशकालीन पूल धोकादायक
चाकण, ता. १२ : येथील शंभरी पार केलेल्या ब्रिटिशकालीन दगडी पुलावर दोन्ही बाजूला नगरपरिषदेने लोखंडी कठडे बसवले होते. मात्र, हे लोखंडी कठडे अनेक वर्षांपूर्वीचे झाले असून, ते गंजलेले आहेत. त्यामुळे हा पूल धोकादायक बनला आहे. या पुलाचे लोखंडी कठडे दोन्ही बाजूचे बसवावेत. तसेच, नवीन पर्यायी पूल उभारण्यात यावा, अशी मागणी नागरिक करीत आहेत.
या पुलावरून मोठ्या प्रमाणात वाहनांची ये- जा, तसेच पादचाऱ्यांची वर्दळ असते. या पुलाचे दगडी बांधकाम काही ठिकाणी निखळले आहे. तसेच, दगडी बांधकामाला झाडा- झुडपांनी वेढले आहे. त्यामुळे या पुलाला धोका निर्माण झाला आहे.
याबाबत सामाजिक कार्यकर्ते अशोक जाधव यांनी सांगितले की, ‘‘या पुलाचे लोखंडी कठडे अपघाताने तुटले आहेत. नगर परिषदेने या पुलाची तत्काळ दुरुस्ती करावी. तसेच, लोखंडी कठडे नव्याने बसवावेत. पुलाला कठडे नसल्याने रात्रीच्या वेळी अपघात होण्याची शक्यता आहे.’’
या पुलाचे लोखंडी कठडे एका कारच्या अपघाताने एका बाजूने तुटलेले आहेत. या पुलाची कठड्यांची दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. या पुलाचा सुमारे दीड कोटी रुपयाचा प्रस्ताव पाठवण्यात आलेला आहे.
- डॉ. अंकुश जाधव, मुख्याधिकारी, चाकण नगरपरिषद
