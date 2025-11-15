चाकणला वाहनांच्या दहा किमी रांगा
चाकण, ता. १५ : पुणे-नाशिक महामार्ग, चाकण-तळेगाव, चाकण-शिक्रापूर मार्गावर शनिवारी (ता. १५) कार्तिकी एकादशी वारी निमित्ताने आळंदीला जाणाऱ्या व तेथून येणाऱ्या वाहनांची मोठी संख्या असल्याने वाहतूक कोंडीत मोठी भर पडली होती. त्यात औद्योगिक वसाहतीतील अवजड वाहनांची गर्दी ही मोठी होती. त्यामुळे आळंदीला जाणारे वारकरी भाविक तसेच कामगार वर्ग व इतर प्रवासी हैराण झाले होते.
पुणे -नाशिक महामार्गावर चाकण-तळेगाव चौक ते आळंदी फाटा, आळंदी फाटा ते मोई फाटा या दरम्यान अगदी १० किलोमीटरवर तसेच महाळुंगे इंगळे ते खालुंब्रे ते देहू फाटा या चाकण-तळेगाव मार्गावर तसेच चाकण-शिक्रापूर मार्गावर चाकण माणिक चौक ते मेदनकरवाडी फाटा, भोसे ते शेलगाव फाटा आळंदी फाटा, शेलपिंपळगाव पुलावर, पुणे-नाशिक महामार्गावर बिरदवडी फाटा, रोहकल फाटा या मार्गावर मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी झाली होती. आंबेठाण चौक ,माणिक चौकातही मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होती. यामुळे एक किलोमीटर अंतराला अगदी एक ते दोन तास लागत होते अशी अवस्था होती. वाहतूक कोंडीमुळे वाहतूक विभागाचे पोलिस कर्मचारी मात्र हैराण झाले होते.
