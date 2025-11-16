चाकणला कर्नाटकातून दोडक्याची मोठी आवक
चाकण, ता. १६ : येथील खेड कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या महात्मा फुले बाजार आवारात रविवारी (ता. १६) कर्नाटकातून दोडक्याची सुमारे पाच टनांवर आवक झाली. दोडक्याला घाऊक बाजारात प्रति किलोला ३० ते ४० रुपये भाव मिळाला.
चाकण (ता. खेड) येथील महात्मा फुले बाजार आवारात गुजरात राज्यातून तसेच नागपूर जिल्ह्यातून हिरव्या मिरचीची सुमारे १०० टन आवक झाली. नाशिक,सातारा, अहिल्यानगर जिल्ह्यातून टोमॅटोची सुमारे ५० टन आवक झाली. भावात प्रति किलोला १० रुपयांनी वाढ झाली. तर मध्यप्रदेशातून सुमारे १० टन हिरव्या वाटाण्याची मोठी आवक झाली. गुजरात राज्यातून तसेच नागपुरातून हिरव्या काळी मिरचीची व हिरव्या पिवळ्या मिरचीची मिळून सुमारे १०० टन आवक झाली. मध्यप्रदेशातील इंदोर बटाट्याला प्रति किलोला २० रुपये भाव मिळाला. आग्रा व गुजरात राज्यातूनही बटाट्याची आवक झाली. कांद्याची सुमारे ११०० क्विंटल आवक झाली. राज्यातील शेतातील फळभाज्या व भाजीपाला पावसाने सडल्याने बाजारात फळभाज्या व भाजीपाल्यांची आवक कमी प्रमाणात होत आहे तसेच मागणी अधिक आहे. त्यामुळे फळभाज्यांचे भाव व पालेभाज्यांचे भाव वाढले आहे. गवार, हिरवा वाटाणा, वालाच्या शेंगा, भेंडी यांचे भाव किरकोळ बाजारात प्रति किलोला अगदी १५० ते २०० रुपये आहेत हे वास्तव आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य ग्राहकाला भाजीपाला, फळभाज्या खरेदी करणे त्याच्या आवाक्याबाहेर गेले आहे. राज्यात कांद्याची आवक दिवसेंदिवस मोठ्या प्रमाणात घसरत आहे. अतिवृष्टीमुळे वखारीत ठेवलेला कांदा मोठ्या प्रमाणात सडला आहे. पावसाळी नवा कांदा बाजारात या महिन्यात येण्याची शक्यता आहे. पावसाळी कांद्याचे अतिवृष्टीमुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. कोथिंबीर, मेथी, शेपू, पालकाच्या सुमारे एक लाखापेक्षा अधिक जुड्यांची आवक झाली. मेथीचे भाव वाढले. जुडीला २० तर कोथिंबिरीच्या जुडीला २५ तर पालक, शेपूच्या जुडीला १५ ते २० रुपये भाव मिळाला.
प्रकार***प्रति किलोचा दर (रुपयांत)
बटाटा*** १२ ते २०
कांदा***८ ते १५
फळभाज्यांचे प्रति किलोचे भाव (रुपयांत)
टोमॅटो (३०), कारली (६०), दोडका (६०), भेंडी (६५), गवार (१२०), कोबी (२०), फ्लॉवर (३०), वांगी (७०), हिरवी मिरची (४०), दुधी भोपळा (५०), शेवगा (८० ते १२०), ढोबळी मिरची (४० ते ६०), चवळी (४५ ते ५५), हिरवा वाटाणा (१००), काकडी (२५ ते ३५), गाजर (४० ते ५०), आले (४० ते ५०), वालवर (५० ते ७०)
