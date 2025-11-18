चाकण बसस्थानक बनले गुन्हेगारीचे केंद्र
चाकण, ता. १८ : खेड तालुक्यातील चाकण एसटी बसस्थानक हे गुन्हेगारीचे केंद्र बनलेले आहे. या बसस्थानकात रात्री, अपरात्री तसेच दिवसा गैरप्रकार होतात. वादावादी, हाणामाऱ्या होतात मद्यपींचा धिंगाण
ा चालतो तसेच गुंडगिरी चालते. त्यामुळे चाकण बसस्थानक हे गुन्हेगारीचे केंद्र बनले आहे. सोमवारी (ता. १७) रात्री साडेदहाच्या सुमारास दोन तरुणांमध्ये जोरात हाणामारी झाली एका तरुणाने एका तरुणावर चाकूने हल्ला केला आणि त्यानंतर तो आरोपी फरार झाला त्याचा शोध पोलिस घेत आहेत.
चाकण येथील एसटी बसस्थानक जिल्ह्यात मोठे बसस्थानक आहे. या बसस्थानकात मोठ्या प्रमाणात प्रवाशांची, कामगारांची तसेच इतरांची ये-जा असते. या बसस्थानक आवारात अनेक गैरप्रकार चालतात. बसस्थानकाच्या बाजूला रात्रीच्या वेळी काही मद्यपींचा अड्डा बसतो. या बसस्थानकाच्या मागच्या बाजूला दिवसा, रात्री अनेक गैरप्रकार चालतात. दररोज हाणामाऱ्या होतात. त्यामुळे हे बस स्थानक गुन्हेगारांचे केंद्र झाले आहे. या बस स्थानकात महिलांना, तरुणींना असुरक्षितता निर्माण झाली आहे. या बसस्थानकात खुनाचे प्रकारही यापूर्वी झाले आहेत.
चाकण एसटी बसस्थानकात सोमवारी रात्री साडेदहाच्या सुमारास एका तरुणाने दुसऱ्या तरुणावर चाकूने हल्ला केला त्यात तो तरुण गंभीर जखमी झाला याबाबत पोलिसात फिर्याद देण्यात आलेली आहे. पोलिसांनी घटनास्थळी सकाळी घेऊन पाहणी केली. सीसीटीव्ही फुटेज तपासले. तरुणावर हल्ला करतानाचे सीसीटीव्ही फुटेज आहेत. हल्ला केल्यानंतर आरोपी फरार झाला आहे. त्याचा शोध पोलिस घेत आहेत. येथील गुन्हेगारी उद्ध्वस्त करण्यात येईल.
- संजय सोळंके, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक, चाकण
